Με πολύ μεγάλη επιτυχία στέφτηκε η εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ. -Χαρακτηριστικές παρουσίες και απουσίες.

«Απαγορευτικό» είχαν εκπέμψει Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη για τη συμμετοχή δημάρχων και περιφερειαρχών που επηρεάζουν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση.

Ωστόσο το «απαγορευτικό» έσπασαν ουκ ολίγοι -και πολύ σημαντικοί- δήμαρχοι και περιφερειάρχες, καθιστώντας με τη συμμετοχή τους πολύ επιτυχημένη την εκδήλωση, καθώς φρόντισαν να πράξουν το αυτονόητο: Να συμμετέχουν στο διάλογο που ανοίγει με την παρουσίαση των θέσεών του ένα νεοϊδρυμένο κόμμα, που δημοσκοπικά τουλάχιστον αποτελεί ήδη την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας!

Ας δούμε ορισμένα θετικά και αρνητικά παραδείγματα δημάρχων σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε:

-Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απηύθυνε και χαιρετισμό στην εκδήλωση, ενώ παραχώρησε και το «Σεράφειο» για την πραγματοποίησή της. Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν ζήτησε από τον Κώστα Τσουκαλά να ζητήσει από τον Χάρη Δούκα να μην παραβρεθεί καθώς κάτι τέτοιο λογικά και αποδεκτό δεν θα μπορούσε να γίνει και φωτιές θα άναβε στη Χαριλάου Τρικούπη, πλην όμως και στελέχη της επιρροής του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές τηλεφώνησαν στον δήμαρχο Αθηναίων καλώντας τον να μην συμμετάσχει στην εκδήλωση!

-Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου υποσχέθηκε στους διοργανωτές ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να παραστεί θα παραστεί ο ίδιος θα στείλει αντιπροσωπεία που θα αποτελείται από τον Θεόδωρο Αμπατζόγλου δήμαρχο Αμαρουσίου και τον δήμαρχο Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο. Αντιπροσωπεία όμως δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση, ένδειξη πως το Μαξίμου δεν το επέτρεψε! Όπως δεν παραβρέθηκε τελικά με διάφορα προσχήματα ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς που αρχικά είχε δηλώσει πως θα συμμετάσχει, επικαλούμενος προσχηματικά διάφορα δημοσιεύματα! Ο Ν. Χαρδαλιάς, πάντως, ζήτησε να τον εκπροσωπήσει ο Εκτελεστικός Γραμματέας της περιφέρειας Γιάννης Σελίμης που ούτως ή άλλως θα συμμετείχε στην εκδήλωση. Παρόν πάντως ήταν ο «γαλάζιος» δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος αν και μάλλον δεν αναμενόταν από τους διοργανωτές.

-Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ενώ αρχικά είχε δηλώσει πως θα είναι παρών επικαλέστηκε επίσης δημοσιεύματα προκειμένου να μην συμμετέχει, εν αντιθέσει με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη. Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ουσιαστικά δεν απάντησε καν, δείχνοντας πως ενώ κρατά τη σύνδεσή του με το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά συμπορεύεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν προσήλθε ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα το πράξει και ο δήμαρχος Ταύρου-Μοσχάτου Ανδρέας Ευθυμίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

-Παρόντες όμως υπήρξαν σημαντικοί δήμαρχοι όπως ο Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σπάτων, Δημήτρης Μάρκου και Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης (βλέπε ΕΔΩ σχετικό ρεπορτάζ του Αντώνη Γκιόκα).

- Σημαντικότατη η παρουσία του Δημήτρη Κουρέτα, περιφερειάρχη Θεσσαλίας, που απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση.

Ο νόμος Λιβάνιου κάνει τους αιρετούς να ψάχνουν υποστηρικτές

Δήμαρχοι και περιφερειάρχες, πάντως, μετά το νόμο Λιβάνιου χωρίς δεύτερη Κυριακή εκλογών αναζητούν συμμαχίες έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες εκλογής του. Άλλοι το αναζητούν προς τα δεξιά, άλλοι προς το ΠΑΣΟΚ, άλλοι προς το χώρο Τσίπρα. Επί αυτού η στήλη θα επανέλθει.