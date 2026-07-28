Ποιοι αγνόησαν τις πιέσεις...

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση των θέσεων της ΕΛΑΣ για την τοπική αυτοδιοίκηση, προσήλθαν δεκάδες άνθρωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρκετοί εξ αυτών, έχουν πολιτική «καταγωγή» είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από την Νέα Δημοκρατία.

Όπως οι δήμαρχοι Αθηναίων και Πειραιά, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, αλλά και ο πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης και ο δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος.

Όπως μου μετέφεραν φίλοι μου από την αυτοδιοίκηση, τόσο από το Μαξίμου, όσο και από τη Χαριλάου Τρικούπη, υπήρξαν μεγάλες πιέσεις προς τα στελέχη τους, για να μην πάνε στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Κάποιοι «μάσησαν» στις πιέσεις, κατά το κοινώς λεγόμενο.

Άλλοι, όμως, όπως οι παραπάνω, με τη θεσμική τους ιδιότητα, αγνόησαν τα πολλά τηλεφωνήματα. Ήταν μια δική τους, προφανώς, νίκη, αλλά και Αλέξη Τσίπρα που κατάφερε να τους πείσει ότι η συζήτηση για την αυτοδιοίκηση πρέπει να ανοίξει.

Α.Γ.