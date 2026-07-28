Νέο τατουάζ, με τον ντε λα Φουέντε να κρατά το τρόπαιο του Μουντιάλ.

Ο Μαρκ Κουκουρέγια τηρεί τον λόγο του. Και αυτό μεταφράστηκε σε ένα νέο τατουάζ, «αναμνηστικό» της κατάκτησης του Μουντιάλ 2026.

Ο 28χρονος αμυντικός της Ισπανίας είχε δηλώσει πως θα έκανε τατουάζ με το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε, εάν η «φούρια ρόχα» κατακτούσε το Μουντιάλ 2026. Ήταν ένας από τους Ισπανούς διεθνείς που είχαν δώσει υποσχέσεις για… παρεμβάσεις στην εξωτερική εμφάνισή τους σε περίπτωση που «σήκωναν» το πολυπόθητο τρόπαιο.

Μετά τη νίκη επί της Αργεντινής (1-0) στον τελικό του Μουντιάλ 2026, ο ντε λα Φουέντε είχε δηλώσει χαμογελώντας πως πλέον περίμενε από τον Κουκουρέγια να τηρήσει την υπόσχεσή του. Και αυτό έκανε ο 28χρονος.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram δείχνει ότι πλέον έχει ένα νέο τατουάζ στο χέρι: τον 65χρονο προπονητή της εθνικής Ισπανίας, να κρατά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν βασικός και στα οχτώ ματς της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του δεύτερου παγκόσμιου τίτλου για τη «φούρια ρόχα».

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