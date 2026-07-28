Οι διεθνείς πολίστες και ο προπονητής της εθνικής, Θοδωρής Βλάχος, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο που περίμενε στην πύλη των αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με συγγενείς και φίλους τους.

Με το χρυσό μετάλλιο από την τελική φάση του World Cup στις αποσκευές της, επέστρεψε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Τρίτης η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών, ύστερα από μια πολύωρη πτήση από το Σίδνεϊ μέσω Ντόχα.

Το αντιπροσωπευτικό μαςσυγκρότημα πανηγύρισε τον «παρθενικό» τίτλο του σε μεγάλη διοργάνωση, νικώντας 15-14 την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup, ύστερα από πέντε ασημένια και 13 χάλκινα μετάλλια σε όλες τις διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League και Μεσογειακούς Αγώνες).

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Τη «γαλανόλευκη» αποστολή υποδέχθηκαν πρώτοι ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς.

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Οι διεθνείς πολίστες και ο προπονητής της εθνικής, Θοδωρής Βλάχος, έτυχαν αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο που περίμενε στην πύλη των αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος», μαζί με συγγενείς και φίλους τους.

Υπενθυμίζεται ότι την ελληνική αποστολή συνέθεσαν οι Στέλιος Αργυρόπουλος, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζωρτζάτος, Ζαννής Αλαφραγκής, Μάνος Ανδρεάδης, Αριστείδης Χαλυβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γκιουβέτσης, Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαΐδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος και Σεμίρ Σπάχιτς. Τους διεθνείς συνόδευσαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, ο συνεργάτης του, Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Μανώλης Βασιλειάδης, ο φυσιοθεραπευτής Αλέξανδρος Κολιάτος και η αναλύτρια βίντεο, Κατερίνα Τανκέεβα.

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