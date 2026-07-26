Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ, ολοκληρώνοντας με τον ιδανικό τρόπο μια ιστορική πορεία.

Η στιγμή που ονειρευόταν επί δεκαετίες το ελληνικό πόλο έγινε επιτέλους πραγματικότητα. Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο World Cup, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής, που περιελάμβανε 18 μετάλλια και πέντε χαμένους τελικούς σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 στον συγκλονιστικό τελικό του Σίδνεϊ, ολοκληρώνοντας με τον ιδανικό τρόπο μια ιστορική πορεία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με πέντε γκολ, ενώ ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος χάρισε τον τίτλο στην Ελλάδα, σκοράροντας το νικητήριο τέρμα μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

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Η «γαλανόλευκη» μπήκε αποφασισμένη στην πισίνα και προηγήθηκε γρήγορα με 5-2, χάρη στις εξαιρετικές ενέργειες του Κώστα Κάκαρη, τα δυνατά σουτ του Σκουμπάκη και την εξαιρετική συνεργασία που ολοκλήρωσε ο Γαρδίκας. Η Ουγγαρία αντέδρασε, ισοφάρισε σε 6-6, όμως η Ελλάδα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά με 7-6, διατηρώντας τον έλεγχο.

Στην τρίτη περίοδο οι Μαγυάροι πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, όμως η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου δεν έχασε την ψυχραιμία της. Με τους Γκιουβέτση, Πούρο και Σκουμπάκη να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, η Εθνική ανέκτησε το προβάδισμα και ολοκλήρωσε το οκτάλεπτο προηγούμενη με 11-10.

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Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό. Η Ελλάδα ξέφυγε ακόμη και με τρία γκολ διαφορά (14-11), όμως οι Ούγγροι επέστρεψαν και ισοφάρισαν σε 14-14, μόλις 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε τάιμ άουτ, σχεδίασε την τελευταία επίθεση και οι διεθνείς εκτέλεσαν άψογα το πλάνο. Ο Κάκαρης κέρδισε την αποβολή, η μπάλα κυκλοφόρησε υποδειγματικά και ο Αργυρόπουλος εκτέλεσε από θέση παίκτη παραπάνω για το 15-14, στέλνοντας την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Στην τελευταία φάση ο Σκουμπάκης μπλόκαρε το σουτ του Μάνχερτς, «σφραγίζοντας» τον ιστορικό θρίαμβο.

Μετά τη λήξη ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί μέσα στην πισίνα, με τους Έλληνες διεθνείς να αγκαλιάζονται και να πανηγυρίζουν το πολυπόθητο χρυσό μετάλλιο. Λίγη ώρα αργότερα πραγματοποιήθηκε η απονομή, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να ανεβαίνουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, να παραλαμβάνουν τα χρυσά μετάλλιά τους και να σηκώνουν το τρόπαιο μέσα σε αποθέωση.

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Ο εθνικός ύμνος ακούστηκε στο Σίδνεϊ, επισφραγίζοντας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης ανδρών και δικαιώνοντας μια γενιά αθλητών που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει ότι η κορυφή θα ερχόταν.

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Συγχαρητήρια στην εθνική πόλο ανδρών

«Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα, έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους» αναφέρει δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας» έγραψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

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«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!» έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

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Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, απευθύνει «θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup. Μια σπουδαία επιτυχία, καρπός συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους όσοι εργάζονται διαχρονικά για να κρατούν την υδατοσφαίριση στην κορυφή. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες».

«Ένα μεγάλο Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Το ελληνικό πόλο έγραψε ακόμα μια φορά μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και απέδειξε ότι δίκαια βρίσκεται στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στον ομοσπονδιακό προπονητή Θοδωρή Βλάχο και σε όλο το προπονητικό επιτελείο. Μας κάνατε ακόμα μια φορά περήφανους! Η σημερινή σας νίκη ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Και μας θυμίζει ότι η Ελλάδα οφείλει να κάνει πολλά για τον αθλητισμό της και τους ανθρώπους του!» έγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος.

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