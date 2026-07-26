Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, επισημαίνει πως «η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις».

Και συνεχίζει: «Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνεται σε πολίτες που ζουν σε άλλη χώρα κι όχι στην Ελλάδα. Μιλάει για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος ως εάν οι πολίτες δεν βλέπουν καθημερινά την πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης του σε αυτά τα πεδία και κυρίως δεν βιώνουν τις συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

Μιλά για την ακρίβεια, αλλά αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα. Επιλέγει πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγγιχτη την αισχροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ. Και ενώ η Ελλάδα παραμένει μία από τις ακριβότερες χώρες της Ε.Ε. στα καύσιμα, -περίπου 20 λεπτά το λίτρο υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. για τη βενζίνη- συνεχίζει να επικαλείται τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή για να συγκαλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη για την 13η σύνταξη και την ενίσχυση του εισοδήματος. Ή μήπως τα θεωρεί μια «τρέλα»; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και καιρό, έχει καταθέσει πλήρως κοστολογημένη πρόταση για την επαναφορά της, μαζί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, και την κατάργηση/ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς.

Επιπλέον, οι πανηγυρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τους κοινοτικούς πόρους προκαλούν την κοινή λογική. Όπως έχουμε αναδείξει συστηματικά, με αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ επί των ημερών της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι από χαμηλή ως και μηδενική, ακόμα και κρίσιμους τομείς όπως η ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

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Ο πρωθυπουργός των σκανδάλων δεν λέει ούτε κουβέντα για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν τελειωμό. Πριν λίγες μέρες, η ελεγχόμενη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εταιρεία που κατασκευάζει τα γνωστά σε όλους ως «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» έβαλε λουκέτο στο συγκεκριμένο έργο. Επισημαίνουμε πως, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κοστολογήθηκαν περίπου στις 300.000 ευρώ ανά μονάδα, όταν αντίστοιχα συστήματα ήταν διαθέσιμα στην αγορά με κόστος έως και πέντε φορές χαμηλότερο.

Και βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ούτε λέξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την εισαγγελική εισήγηση που αποδίδει ευθύνες στον κ. Τριαντόπουλο και το Μέγαρο Μαξίμου για το μπάζωμα στα Τέμπη, ούτε για την οριστική κατάρρευση του αφηγήματος περί «σκευωρίας Novartis». Σκάνδαλο, για τη διερεύνηση του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει εκ νέου πρωτοβουλίες.

Σε κάθε περίπτωση, η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις. Τα ψέματα και οι λαθροχειρίες έχουν κοντά ποδάρια. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξεφύγει ούτε από τη λογοδοσία. ούτε και από την κρίση των πολιτών».