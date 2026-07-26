Απλοποιούνται οι προσλήψεις προσωπικού για συμβάσεις έως δύο ημερών με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Οι εργοδότες θα μπορούν να ολοκληρώνουν τη διαδικασία μέσω κινητού, χωρίς να αλλάζουν οι υποχρεώσεις για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και την καταγραφή του χρόνου απασχόλησης.

Νέα δεδομένα στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και στη διαχείριση του χρόνου εργασίας φέρνει η ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Μέσω της εφαρμογής Ergani App για εργοδότες καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση προσλήψεων βραχυχρόνιας διάρκειας απευθείας από κινητή συσκευή, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι υποχρεώσεις που αφορούν την καταγραφή του χρόνου εργασίας και την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας όπου αυτή προβλέπεται.

Η νέα διαδικασία αφορά συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως δύο ημερών και σχεδιάστηκε για την κάλυψη έκτακτων ή αυξημένων αναγκών προσωπικού. Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας για τις επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεση στελέχωση, περιορίζοντας τα διοικητικά βήματα που απαιτούνταν μέχρι σήμερα για την ολοκλήρωση μιας βραχυχρόνιας πρόσληψης.

Ο εργοδότης εισέρχεται στην εφαρμογή και καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, όπως η ειδικότητα, οι ημέρες και οι ώρες εργασίας, η συμφωνημένη αμοιβή και τα στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης. Στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση στον εργαζόμενο μέσω της εφαρμογής myErgani App, όπου εμφανίζονται οι όροι της σύμβασης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την ψηφιακή αποδοχή των όρων από τον εργαζόμενο και την οριστική υποβολή της δήλωσης από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Μία ενιαία διαδικασία και οι κλάδοι που αφορά

Βασική αλλαγή αποτελεί η ενοποίηση τριών διαφορετικών διοικητικών ενεργειών σε μία ενιαία ψηφιακή διαδικασία. Με τη νέα εφαρμογή αντικαθίστανται η Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, η Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και η Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου, μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία για τις προσλήψεις μικρής διάρκειας.

Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε κλάδους με έντονες διακυμάνσεις στις ανάγκες προσωπικού, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι επιχειρήσεις catering, οι χώροι εκδηλώσεων, το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπου οι έκτακτες ανάγκες στελέχωσης είναι συχνό φαινόμενο.

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Τι αλλάζει για εργοδότες και εργαζόμενους

Δεν μεταβάλλεται το πλαίσιο ελέγχου του χρόνου εργασίας. Στις επιχειρήσεις όπου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν οι υποχρεώσεις για την καταγραφή της έναρξης και της λήξης της εργασίας, ενώ παραμένουν σε ισχύ και οι κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται μέσω του myErgani App για όλους τους βασικούς όρους της σύμβασης πριν από την έναρξη της απασχόλησης και η σύμβαση ενεργοποιείται μόνο μετά την ηλεκτρονική αποδοχή της. Η νέα υπηρεσία προβλέπεται από τον νόμο 5239/2025 και, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος της είναι η ταχύτερη διεκπεραίωση των προσλήψεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.