Στην πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα θέτει το θέμα η Ρένα Δούρου.

Για όποιον δεν το πρόσεξε η Νίνα Κασιμάτη, αν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία που ανέδειξε τη Ρένα Δούρου πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.

Η βουλευτής Β΄ Πειραιά είναι εδώ και καιρό «ξένο σώμα» στην Κουμουνδούρου και όλοι γνωρίζουν -πάλι εδώ και καιρό- πως επόμενος προορισμός της είναι το ΠΑΣΟΚ.

Η Ρένα Δούρου πάντως συνομίλησε μαζί της τηλεφωνικά (η βουλευτής Β΄ Πειραιά βρισκόταν στην Κύπρο) και όπως είπε στη συνομιλία της με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες «ότι έχουμε να πούμε θα το πούμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Οι πληροφορίες επιμένουν πως η Δούρου είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει άμεσα το θέμα. Ένα θέμα εδώ που τα λέμε δεν τιμά κανέναν, το αντίθετο θα λέγαμε.

Β.Σκ.