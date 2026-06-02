Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα βήμα πριν από την αποχώρηση η Νίνα Κασιμάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, η Νίνα Κασιμάτη σταμάτησε από τον Μάιο να πληρώνει την εισφορά της ως βουλευτού στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ως γνωστόν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές του κόμματος αποδίδουν το 20% της βουλευτικής τους αποζημίωσης στο κεντρικό ταμείο της Κουμουνδούρου.

Ένα ποσό δηλαδή κάτι παραπάνω από χίλια ευρώ τον μήνα.

Η πράξη ερμηνεύεται ως μια ακόμα κίνηση στην κατεύθυνση της αποχώρησής της από την Κουμουνδούρου, ενώ η ίδια δεν έχει διαψεύσει ποτέ ότι συζητεί την κάθοδό της με το ΠΑΣΟΚ...

Τ. Τε.