Τα πρώτα θέματα στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ «έχτιζαν» βαθμό, το Δ έκανε τη διαφορά για όσους «κυνηγούν» τις υψηλές βαθμολογίες στις Πανελλήνιες 2026.

Σύμφωνα με τους μαθηματικούς στην σημερινή εξέταση στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες 2026 τα θέματα κρίνονται βατά αλλά οι υψηλές βαθμολογίες θα «παιχτούν» στις απαντήσεις στο Δ θέμα.

Ειδικότερα, τα σημερινά θέματα σύμφωνα με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών κύκλων κρίνονται συνολικά σαφή και χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις ώστε ότι ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος μπορούσε να εξασφαλίσει σχετικά εύκολα μια βαθμολογία της τάξης του 15. Ωστόσο, η διεκδίκηση πολύ υψηλών βαθμών και ιδιαίτερα του άριστα απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή, βαθύτερη κατανόηση της ύλης και σωστή διαχείριση των πιο απαιτητικών ερωτημάτων.

Η δομή των θεμάτων ακολούθησε το γνώριμο πρότυπο των τελευταίων ετών, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και κάλυψη σχεδόν ολόκληρου του εύρους της εξεταστέας ύλης. Το Θέμα Α’ κινήθηκε σε επίπεδο βασικής θεωρίας, περιλαμβάνοντας ορισμούς, θεμελιώδεις έννοιες και ερωτήσεις Σωστού – Λάθους που δεν έκρυβαν ιδιαίτερες παγίδες για όσους είχαν μελετήσει συστηματικά τη θεωρία. Το Θέμα Β’ στην Ανάλυση ήταν επίσης αναμενόμενο, με εφαρμογή βασικών κανόνων παραγώγισης, μελέτη μονοτονίας και εύρεση χαρακτηριστικών στοιχείων μιας συνάρτησης, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερα σύνθετη τεχνική.

Ανάλογη ήταν και η εικόνα του Θέματος Γ’, το οποίο επικεντρώθηκε στη Στατιστική και ζήτησε από τους υποψηφίους να εφαρμόσουν γνωστές διαδικασίες και τύπους για τον υπολογισμό βασικών στατιστικών μέτρων. Το συγκεκριμένο θέμα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με σχετική άνεση από τους περισσότερους μαθητές, αρκεί να υπήρχε καλή γνώση της μεθοδολογίας και προσοχή στις αριθμητικές πράξεις.

Η πραγματική διαφοροποίηση των επιδόσεων εντοπίζεται στο Θέμα Δ’, το οποίο αποτέλεσε το πιο απαιτητικό μέρος του διαγωνίσματος. Το πρόβλημα ακροτάτων που τέθηκε απαιτούσε ουσιαστική κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης, σωστή αξιοποίηση της παραγώγου και ικανότητα σύνδεσης διαφορετικών γνώσεων της Ανάλυσης. Παρότι δεν περιείχε περίπλοκους υπολογισμούς ή εξεζητημένες τεχνικές, απαιτούσε συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Ειδικά το τελευταίο ερώτημα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια μονάδων λόγω αλγεβρικών λαθών ή εσφαλμένης αξιοποίησης των συμπερασμάτων που είχαν προκύψει στα προηγούμενα βήματα.

Για τον λόγο αυτό, πολλοί εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι η βαθμολογία μέχρι το 15 ήταν σχετικά εύκολα προσβάσιμη για τους περισσότερους καλά διαβασμένους υποψηφίους. Από εκεί και πέρα, όμως, η πορεία προς τις πολύ υψηλές βαθμολογίες και το 20 απαιτούσε μεγαλύτερη ακρίβεια, πληρότητα στις απαντήσεις και αποτελεσματική διαχείριση του Δ θέματος, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας διαβάθμισης των επιδόσεων.

Το Δ θέμα ανέβασε τον πήχη για τις κορυφαίες επιδόσεις

«Το Θέμα Δ΄ ήταν το πιο απαιτητικό του διαγωνίσματος και αφορούσε πρόβλημα ακροτάτων. Εξέταζε την κατανόηση της μονοτονίας συνάρτησης και την αξιοποίηση της παραγώγου για τη βελτιστοποίηση της περιμέτρου οικοπέδου σταθερού εμβαδού. Τα ερωτήματα απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη και καλή γνώση της θεωρίας της Ανάλυσης, ενώ το τελευταίο ερώτημα απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις αλγεβρικές πράξεις και σωστή αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τη μελέτη της συνάρτησης. Το θέμα αυτό ήταν εκείνο που αναμένεται να διαφοροποιήσει τους άριστα προετοιμασμένους μαθητές από τους υπόλοιπους. Συνολικά, τα θέματα κινήθηκαν στα πλαίσια των ασκήσεων που οι μαθητές έχουν επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους. Κάλυψαν σχεδόν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και χαρακτηρίζονται από ισορροπία και παιδαγωγική κλιμάκωση. Με εξαίρεση το Θέμα Δ, δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους υποψηφίους που εργάστηκαν μεθοδικά και συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το τελευταίο θέμα, ωστόσο, απαιτούσε μεγαλύτερη εξοικείωση με προβλήματα βελτιστοποίησης, καλή κατανόηση της μονοτονίας και αυξημένη προσοχή στους υπολογισμούς, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα διαβάθμισης των υψηλών βαθμολογιών» τονίζει στο Dnews ο μαθηματικός Δημήτρης Μιχελής (fb/Math- Mαθηματικά).

Το «ύπουλο» Α3 που θέλει προσοχή

Η μαθηματικός Μαρία Ελευθερία Στρογγύλη (fb/Σχολείο Μαθηματικών) μιλώντας στο Dnews ανέφερε ότι η γενική εικόνα του διαγωνίσματος ήταν αρκετά ισορροπημένη, με σαφή δομή και χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις στους υποψηφίους, ωστόσο υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία που χρειάζονταν ιδιαίτερη προσοχή και μπορούσαν να οδηγήσουν σε λάθη. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, το Θέμα Α3 θεωρείται το πιο «ύπουλο» σημείο του διαγωνίσματος, καθώς έχει εμφανιστεί μόνο μια φορά σε επαναληπτικές, γεγονός που πιθανόν να αιφνιδίασε αρκετούς μαθητές που δεν είχαν επαρκή εξοικείωση με τέτοιου τύπου ερώτηση. Παρότι εντάσσεται στο θεωρητικό κομμάτι, απαιτεί προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση, καθώς δεν είναι από τα συνηθισμένα ερωτήματα που συναντούν οι υποψήφιοι στην προετοιμασία τους.

Οι βαθμοί 18 και 20 θα κριθούν στο Δ θέμα

Μιλώντας στο Dnews ο μαθηματικός Μάνθος Παπαδόπουλος (ma8imatikos.gr) τόνισε ότι «Το Θέμα Α κινήθηκε αποκλειστικά στη θεωρία και στις βασικές έννοιες του μαθήματος. Δεν υπήρχαν ασάφειες ή ιδιαίτερες παγίδες, ενώ τα ερωτήματα βασίζονταν σε τυπικούς ορισμούς και ιδιότητες του σχολικού βιβλίου. Ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος μπορούσε να ανταποκριθεί χωρίς δυσκολία, εφόσον είχε κατανοήσει τη βασική θεωρία. Προσιτό θέμα, με υψηλή αναμενόμενη βαθμολογία για την πλειονότητα των μαθητών. Το Θέμα Β αφορούσε την ανάλυση συνάρτησης και είχε σαφή και τυποποιημένη δομή. Τα ερωτήματα ήταν κλιμακωτής δυσκολίας, χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές ή πρωτότυπες ιδέες, αλλά σωστή εφαρμογή των γνωστών μεθόδων.Μέτριας δυσκολίας, προσιτό για όσους έχουν κατανοήσει τη βασική μεθοδολογία της Ανάλυσης.

Το Θέμα Γ επικεντρωνόταν στη Στατιστική και βασιζόταν σε κλασικές διαδικασίες υπολογισμού και ερμηνείας στατιστικών μεγεθών. Οι απαιτήσεις αφορούσαν κυρίως την εξοικείωση με τύπους και πίνακες δεδομένων, χωρίς ιδιαίτερη πολυπλοκότητα.Από τα πιο βατά θέματα του διαγωνίσματος. Το Θέμα Δ ήταν το πιο απαιτητικό μέρος της εξέτασης, καθώς αφορούσε πρόβλημα ακροτάτων και μελέτη της μονοτονίας συνάρτησης. Απαιτούσε καλή γνώση της παραγώγου και ικανότητα σύνδεσης της θεωρίας με την πρακτική επίλυση προβλήματος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειαζόταν στο Δ4, όπου συνδυάζονταν θεωρητική κατανόηση και προσεκτικοί αλγεβρικοί χειρισμοί. Το θέμα που αναμένεται να διαφοροποιήσει τις υψηλές βαθμολογίες (18–20). Τα θέματα χαρακτηρίζονται γενικά βατά, χωρίς ασάφειες και με ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας. Τα θέματα χαρακτηρίζονται βατά, χωρίς ασάφειες, με σωστή κλιμάκωση δυσκολίας. Ένας μαθητής με καλή προετοιμασία μπορούσε να προσεγγίσει όλα τα θέματα και να διεκδικήσει υψηλή βαθμολογία, ενώ η ουσιαστική διαβάθμιση των επιδόσεων αναμένεται να προέλθει κυρίως από το τελευταίο ερώτημα του Θέματος Δ.»

Συνολικά, τα φετινά θέματα χαρακτηρίζονται ισορροπημένα, παιδαγωγικά σχεδιασμένα και απολύτως εναρμονισμένα με το πνεύμα της εξεταστέας ύλης. Δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στους υποψηφίους που προετοιμάστηκαν συστηματικά, ενώ παράλληλα διαθέτουν τον απαιτούμενο βαθμό δυσκολίας στα τελευταία ερωτήματα ώστε να ξεχωρίσουν όσους διεκδικούν τις κορυφαίες επιδόσεις.