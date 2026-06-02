Τα Αρχαία Ελληνικά αποτελούν ίσως το πιο «ζόρικο» μάθημα του ανθρωπιστικού προσανατολισμού στις Πανελλήνιες 2026 - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι στο γνωστό κείμενο.

Πανελληνίων 2026 συνέχεια την Τετάρτη 3 Ιουνίου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών να προετοιμάζονται για την εξέταση στα Αρχαία Ελληνικά.

Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί τις τελευταίες ημέρες πριν τις εξετάσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγεται η υπερφόρτωση με νέο υλικό ή εκτενή βοηθήματα που δεν έχουν ξαναδουλευτεί. Αυτή η περίοδος πρέπει να αφιερωθεί στην επανάληψη των βασικών σημείων, στην ενίσχυση της κατανόησης και στην επίλυση αντιπροσωπευτικών παλαιών θεμάτων. Η συνεχής αλλαγή πηγών και ύλης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση και να μειώσει τη σταθερότητα της γνώσης. Η τελευταία φάση της επανάληψης πρέπει να βασίζεται σε καθαρή στρατηγική, στοχευμένη μελέτη και αποφυγή περιττού όγκου ύλης. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει σημασία να διαβάσεις περισσότερα, αλλά να οργανώσεις καλύτερα όσα ήδη γνωρίζεις και να εξασφαλίσεις ότι μπορείς να τα αποδώσεις με σαφήνεια και ακρίβεια στις εξετάσεις.

Μιλώντας στο Dnews ο φιλόλογος με εξειδίκευση στο Γνωστό στα Αρχαία Ελληνικά, Άρης Συνοδινός από το ΦilHub Γλώσσα Τέχνη προτείνει στους μαθητές να επικεντρωθούν αποκλειστικά στα βασικά σημεία για την τελική τους επανάληψη, αποφεύγοντας τις αναλυτικές σημειώσεις από βοηθήματα.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζει τη σημασία της εις βάθος μελέτης της εισαγωγής, η οποία εξασφαλίζει δέκα μονάδες, καθώς και της προσεκτικής ανάγνωσης των σχολίων στα σχολικά εγχειρίδια, τον φάκελο υλικού και τις ενότητες του φιλοσοφικού λόγου. Τέλος, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η εξάσκηση σε ποικίλες λεξιλογικές ασκήσεις από παλαιότερα θέματα, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα ενόψει των εξετάσεων. Μέσα από αυτές, ο μαθητής εξοικειώνεται με τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, αναγνωρίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα και μαθαίνει να χειρίζεται το λεξιλόγιο του κειμένου με μεγαλύτερη άνεση. Η συστηματική εξάσκηση σε τέτοιου είδους ασκήσεις βοηθά όχι μόνο στη βαθμολογική απόδοση αλλά και στην ψυχολογική αυτοπεποίθηση κατά την εξέταση.

Συνολικά, η επιτυχής προετοιμασία στο γνωστό κείμενο δεν βασίζεται στην ποσότητα της μελέτης αλλά στην ποιότητα της επανάληψης. Όταν ο μαθητής έχει ξεκάθαρη εικόνα της ύλης και έχει εξασκηθεί επαρκώς σε λεξιλογικές και ερμηνευτικές ασκήσεις, μπορεί να αντιμετωπίσει την εξέταση με μεγαλύτερη σιγουριά και σταθερότητα.

