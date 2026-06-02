Τα θέματα που εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στα Μαθηματικά για τις Πανελλήνιες 2026, η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Με το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συνεχίζεται σήμερα η δεύτερη εξεταστική μέρα για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλήνιες 2026, οι οποίοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ συνεχίζουν το πρόγραμμά τους τις επόμενες ημέρες, με το επόμενο εξεταζόμενο μάθημα να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 4 Ιουνίου. Τότε οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, ανάλογα με την ειδικότητά τους, σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Τα μαθήματα της Πέμπτης 4 Ιουνίου Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να εξεταστούν σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

Ανατομία – Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Καθώς οι Πανελλήνιες 2026 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η σταθερή προετοιμασία και η ψυχραιμία παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την απόδοση των μαθητών, οι οποίοι κάθε μέρα κάνουν ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στον τελικό τους στόχο.

Πανελλήνιες 2026: Ανακοίνωσε τα θέματα στην Άλγεβρα το Υπουργείο Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) ΕΠΑΛ στην επίσημη σελίδα του και τα δημοσιεύουμε στο Dnews.

Μπορείτε να δείτε τα θέματα τα Μαθηματικά (Άλγεβρα) εδώ

Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στα Μαθηματικά στο Dnews από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων των ΕΠΑΛ στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα που έπεσαν και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό. Τέλος, θα έχουμε και σχολιασμό των θεμάτων από τον ΟΕΦΕ.

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τις απαντήσεις στα Μαθηματικά ΕΠΑΛ από το ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Σχολιασμός ΟΕΦΕ για Πανελλήνιες 2026 ΕΠΑΛ Μαθηματικά: Βατά, χωρίς ασάφειες και διαβαθμισμένης δυσκολίας τα θέματα

Τα σημερινά θέματα στα Μαθηματικά των Επαγγελματικών Λυκείων κρίνονται βατά, χωρίς ασάφειες. Είχαν καλή κλιμάκωση δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι δε θα αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ειδικότερα:

Θέμα Α΄: Εξετάζει βασικές έννοιες θεωρίας

Θέμα Β΄: Θέμα ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες

Θέμα Γ΄: Θέμα που εξετάζει βασικές έννοιες στατιστικής

Θέμα Δ΄: Πρόβλημα ακροτάτων που εξετάζει την κατανόηση της μονοτονίας

συνάρτησης. Το ερώτημα Δ4 απαιτούσε καλή γνώση αλγεβρικών πράξεων.

Πανελλήνιες 2026: Το πλήρες πρόγραμμα εξετάσεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026για Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα διαμορφώνεται ω εξής:

Πρόγραμμα ΓΕΛ 2026

Οι υποψήφιοι των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα βασικά μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού από τις 3 έως και τις 8 Ιουνίου 2026.

3/6/2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

5/6/2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

8/6/2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.μ., με την προσέλευση των υποψηφίων έως τις 08:00 π.μ.. Η διάρκεια κάθε εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Πρόγραμμα ΕΠΑΛ 2026

Οι εξετάσεις των ΕΠΑΛ ξεκινούν στις 2 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου 2026.

2/6/2026: Μαθηματικά (Άλγεβρα)

4/6/2026: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

6/6/2026: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

9/6/2026: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών

11/6/2026: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές

13/6/2026: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα

15/6/2026: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30 π.μ., ενώ η διάρκεια είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από 16 έως 25 Ιουνίου 2026, με ώρα έναρξης στις 08:30 π.μ. ή 10:00 π.μ., ανάλογα με το μάθημα.

16/6/2026: Αγγλικά (10:00 π.μ.)

17/6/2026: Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)

18/6/2026: Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)

19/6/2026: Γερμανικά (8:30 π.μ.)

20/6/2026: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)

22/6/2026: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)

23/6/2026: Γαλλικά (8:30 π.μ.)

24/6/2026: Ιταλικά (8:30 π.μ.)

25/6/2026: Ισπανικά (8:30 π.μ.)

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται:

έως 08:00 π.μ. για μαθήματα 08:30 π.μ.

έως 09:30 π.μ. για μαθήματα 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης είναι:

3 ώρες για τις ξένες γλώσσες

6 ώρες για τα Σχέδια (Ελεύθερο και Γραμμικό)

3 ώρες και 30 λεπτά για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

4–6 λεπτά ανά υποψήφιο για τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

ΤΕΦΑΑ

Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα διεξαχθούν από 15 έως 26 Ιουνίου 2026.