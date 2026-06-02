Λίγο πριν από την έναρξη κάθε εξεταστικής ημέρας για τις Πανελλήνιες 2026, η προσοχή των υποψηφίων είναι στραμμένη στα θέματα και στις γνώσεις που καλούνται να αποδείξουν στο χαρτί. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η γνώση των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς η παράβασή τους μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Η εξεταστική διαδικασία χαρακτηρίζεται από αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, με στόχο τη διασφάλιση της ισονομίας και του αδιάβλητου των εξετάσεων. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους μόνο τα απαραίτητα έγγραφα και υλικά που επιτρέπονται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απαγόρευση κατοχής κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών. Ακόμη και αν μια συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η παρουσία της στην αίθουσα συνιστά παράβαση των κανονισμών. Οι υποψήφιοι καλούνται να αφήνουν τέτοιου είδους αντικείμενα εκτός του χώρου εξέτασης, προκειμένου να αποφύγουν οποιοδήποτε πρόβλημα.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η κατοχή σημειώσεων, βοηθημάτων ή οποιουδήποτε υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υποβοήθησης. Οι επιτηρητές πραγματοποιούν ελέγχους πριν από την έναρξη της διαδικασίας και υπενθυμίζουν στους μαθητές τις σχετικές οδηγίες.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι υποψήφιοι πρέπει να εργάζονται ατομικά και χωρίς οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών, οι συζητήσεις ή κάθε μορφή συνεργασίας απαγορεύονται αυστηρά. Οι επιτηρητές έχουν την ευθύνη να εποπτεύουν διαρκώς την αίθουσα και να παρεμβαίνουν όταν διαπιστώνουν παραβίαση των κανόνων.

Αυστηρά καθορισμένος είναι και ο ρόλος των επιτηρητών. Δεν μπορούν να εξηγήσουν ή να σχολιάσουν τα θέματα, ούτε να δώσουν κατευθύνσεις για τις απαντήσεις. Η μοναδική εξαίρεση αφορά επίσημες διευκρινίσεις που αποστέλλονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και κοινοποιούνται ταυτόχρονα σε όλους τους υποψηφίους. Σύμφωνα με και το πρωτόκολλο «αν υποπέσει στην αντίληψη των επιτηρητών/επιτηρητριών πως κάποιος/κάποια εξεταζόμενος/η, δολιεύεται τις εξετάσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις ή παρενοχλεί τους λοιπούς εξεταζομένους, αφαιρείται το τετράδιο από τον/την υποψήφιο/α, ενημερώνεται η πρόεδρος της λυκειακής επιτροπής και υπάρχει ενδεχόμενο μηδενισμού του γραπτού.»

Σημαντικό είναι επίσης οι μαθητές να δίνουν προσοχή στη συμπλήρωση των στοιχείων τους και στη σωστή διαχείριση του τετραδίου απαντήσεων. Το γραπτό πρέπει να παραμένει καθαρό από σημάδια ή ενδείξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν διακριτικά αναγνώρισης.

Οι Πανελλήνιες 2026 αποτελούν μια διαδικασία με ξεκάθαρους κανόνες για όλους. Η συμμόρφωση με αυτούς δεν προστατεύει μόνο τον υποψήφιο από δυσάρεστες συνέπειες, αλλά συμβάλλει και στη διατήρηση της αξιοπιστίας ενός θεσμού που κάθε χρόνο καθορίζει το επόμενο βήμα χιλιάδων νέων προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ποιοι αναλαμβάνουν ρόλο επιτηρητή στις Πανελλήνιες 2026

Ως επιτηρητές των Πανελληνίων ορίζονται καθηγητές Δ.Ε. (κατά προτίμηση Γυμνασίου) δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι οριζόμενοι επιτηρητές/τριες επιτηρούν σε Εξεταστικά Κέντρα διαφορετικά από εκείνα στα οποία εξετάζονται υποψήφιοι που ήταν μαθητές τους το τρέχον έτος.

β) Στα ιδιωτικά Λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατά τον ορισμό των επιτηρητών λαμβάνεται μέριμνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωματικός. Δεν μπορεί να μετέχει στην οικεία ομάδα επιτηρητών όποιος έχει συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου/ας που εξετάζεται στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο.

Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόμενους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες διανέμουν ή ανακοινώνουν στους εξεταζόμενους, χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μη δημιουργεί πρόβλημα στους εξεταζόμενους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας.

Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των εξεταζομένων να τους ενημερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν μαζί τους σημειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραμένουν εκτός αίθουσας και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές.

Μετά την παραλαβή και του τελευταίου γραπτού, ελέγχουν και παραδίδουν αμέσως τα γραπτά στη Λυκειακή Επιτροπή, προκειμένου αυτή να τα προωθήσει στο Βαθμολογικό Κέντρο.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου Λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη Λυκειακή Επιτροπή. Οι επιτηρητές μαζί με τη ΛΕΕ είναι υπεύθυνοι για τον διαχωρισμό των υποψηφίων και για τη σωστή διανομή των θεμάτων, ώστε κάθε υποψήφιος να πάρει τα θέματα που αντιστοιχούν στο μάθημά του.

Μηδενισμός γραπτού στις Πανελλήνιες 2026: Τι θα ισχύσει με την τελική βαθμολογία του υποψηφίου

Ακόμη και υποψήφιοι που εντοπίζονται να αντιγράφουν ή να κάνουν χρήση τεχνολογικών μέσων (όπως κινητά τηλέφωνα, πομποί κ.ά.) κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων 2026 έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα εισαγωγής με βάση τον Μέσο Όρο Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν κανονικά, δηλαδή δύο ή τριών μαθημάτων, ανάλογα με την περίπτωση. Αν και με τις συγκεκριμένες βαθμολογίες δύσκολα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο σε υψηλόβαθμες σχολές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής σε σχολές με χαμηλότερες βάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αστυνομικών σχολών.

Η μόνη ποινή που επιβάλλεται στους υποψηφίους που εντοπίζονται να παραβιάζουν τους κανονισμούς είναι ο μηδενισμός του γραπτού στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεν προβλέπεται ποινικός ή άλλου είδους αποκλεισμός, ούτε παραπομπή του ίδιου ή των γονέων του σε περίπτωση που είναι ανήλικος. Επιπλέον, δεν επιβάλλεται καμία κύρωση που να αποκλείει τη συμμετοχή τους σε επόμενες εξεταστικές διαδικασίες.

