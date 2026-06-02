Στις Πανελλήνιες 2026, η επαναλαμβανόμενη αγωνία των μαθητών συνοδεύεται από ένα ερώτημα που αποκτά σχεδόν στερεοτυπικό χαρακτήρα: «Ποια είναι τα SOS θέματα;». Η ανάγκη για ασφάλεια, καθοδήγηση και μείωση της αβεβαιότητας οδηγεί συχνά στην αναζήτηση λιστών «προβλέψεων», οι οποίες υπόσχονται να προσδιορίσουν με σχεδόν βεβαιότητα τα ζητήματα που πρόκειται να εξεταστούν. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή, αν και ευρέως διαδεδομένη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική φύση της αξιολόγησης της γνώσης.

Κατ’ αρχάς, οφείλει να διευκρινιστεί ότι δεν υφίσταται θεσμικά ή επιστημονικά η έννοια των «SOS θεμάτων». Ο όρος αποτελεί προϊόν εκπαιδευτικής καθομιλουμένης και χρησιμοποιείται

για να περιγράψει ενότητες της ύλης που είτε επαναλαμβάνονται συχνά σε παλαιότερα θέματα είτε θεωρούνται δομικά θεμελιώδεις για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Συνεπώς, δεν πρόκειται για προγνωστικό μηχανισμό εξετάσεων, αλλά για έναν άτυπο τρόπο ιεράρχησης της διδακτέας ύλης εξηγεί στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility.

Η αίσθηση ότι τα «SOS» διαθέτουν προγνωστική ισχύ εδράζεται, εν μέρει, στη φύση της ίδιας της γνώσης. Τα γνωστικά αντικείμενα συγκροτούνται πάνω σε βασικές έννοιες και

επαναλαμβανόμενες λογικές δομές, γεγονός που καθιστά αναμενόμενη την εμφάνιση συγγενών μορφών ερωτήσεων από έτος σε έτος. Η ομοιότητα αυτή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται προβλεψιμότητα, αλλά μάλλον αναδεικνύει τη συνέχεια και τη συνοχή της επιστημονικής και σχολικής γνώσης.

Εντούτοις, η υπερβολική προσήλωση στην ιδέα των «SOS θεμάτων» ενέχει παιδαγωγικούς κινδύνους. Η αποσπασματική μελέτη, που περιορίζεται σε επιλεγμένες ενότητες, δύναται να οδηγήσει σε ελλιπή εποπτεία της ύλης και να υπονομεύσει την ικανότητα συνδυαστικής σκέψης, η οποία αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο των σύγχρονων εξετάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται μια ψευδαίσθηση ελέγχου, η οποία καταρρέει όταν το εξεταστικό αντικείμενο αποκλίνει από τις προσδοκίες του μαθητή.

Αντιθέτως, η ουσιαστική ακαδημαϊκή προετοιμασία θεμελιώνεται στη συστηματικότητα, στη μεθοδική κατανόηση της ύλης και στην ενεργητική εμπλοκή με το γνωστικό αντικείμενο. Η εμβριθής μελέτη, η επαναληπτική εξάσκηση και η εξοικείωση με ποικίλες μορφές ασκήσεων συγκροτούν ένα σταθερό πλαίσιο γνώσης, ικανό να υποστηρίξει τον μαθητή ανεξαρτήτως της μορφής των εξεταστικών θεμάτων. Παράλληλα, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ο ρόλος της ψυχολογικής διάστασης της μάθησης. Η αναζήτηση «σίγουρων» θεμάτων συχνά αντανακλά το άγχος και την ανάγκη για βεβαιότητα, τα οποία χαρακτηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία υπό συνθήκες αξιολόγησης.

Ωστόσο, η αυτοπεποίθηση δεν οικοδομείται μέσω εξωτερικών «προβλέψεων», αλλά μέσω της εσωτερικευμένης γνώσης που προκύπτει από τη συνεπή και συστηματική μελέτη. Συμπερασματικά, η έννοια των «SOS θεμάτων» δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε επιστημονικά ούτε παιδαγωγικά θεμελιωμένη. Συνιστά έναν λειτουργικό μύθο της μαθητικής εμπειρίας, ο οποίος απλοποιεί μια κατά τα άλλα σύνθετη διαδικασία μάθησης και αξιολόγησης. Η επιτυχής ανταπόκριση στις εξετάσεις δεν εδράζεται στην πρόβλεψη της ύλης, αλλά στη συγκροτημένη, συστηματική και ουσιαστική προετοιμασία, καθώς και στην καλλιέργεια ψυχραιμίας και εσωτερικής σταθερότητας. Με άλλα λόγια, το πραγματικό «SOS» δεν βρίσκεται στα θέματα, αλλά στη μεθοδικότητα της μελέτης και στην παιδαγωγική ωριμότητα του μαθητή.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)