Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάθισε στο πιάνο και κέρδισε το χειροκρότημα των περαστικών.

Ούτε ο Νικόλας Φαραντούρης κατάφερε να αντισταθεί στη θέα του πιάνου που έχει τοποθετηθεί στον σταθμό του Μετρό «Σύνταγμα», το οποίο είναι διαθέσιμο προς χρήση από τους επιβάτες.



Χθες, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάθισε στο πιάνο και έπαιξε μεταξύ άλλων Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, εισπράττοντας το χειροκρότημα των περαστικών που είχαν βγάλει τα κινητά τους και βιντεοσκοπούσαν τη σύντομη «παράσταση».

