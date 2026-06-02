Μεγάλη ένταση στην Χαριλάου Τρικούπη και η οποία μένει να δούμε αν θα αποτυπωθεί και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία μετατέθηκε για την Παρασκευή το μεσημέρι-Ανακοινώνεται ...«σκιώδη κυβέρνηση».

Ο πολύ έμπειρος στρατηγικός αναλυτής Ευτύχης Βαρδουλάκης έκανε μια ανάρτηση χθες στο fb, στην οποία επισήμανε πως «ο Δούκας έκανε ακριβώς αυτό που δεν έπρεπε. Άνοιξε μια συζήτηση για την οποία έχει βγει η φράση υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται δεν λέγονται». Αναφερόταν προφανώς στα όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων την Κυριακή στο ΜEGA σε σχέση με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ στις δεύτερες εκλογές.

Ο κ. Δούκας προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, κατά πολλούς όχι για την ουσία της δήλωσής του, όσο για το γεγονός ότι άνοιξε ένα θέμα που αποτελεί ταμπού για το ΠΑΣΟΚ. Και το οποίο σχετίζεται με την αφήγημα του κόμματος για νίκη έστω και με μία ψήφο. Με την έννοια πως ακόμα και αν συμβεί αυτή η θέση, από τη στιγμή που έχει απορριφθεί με όλους τους τρόπους το σενάριο συνεργασίας με την ΝΔ, το ερώτημα είναι με ποιο κόμμα θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει. Από τα υπάρχοντα δεν φαίνεται άλλο εκτός από αυτό του κ. Τσίπρα στον ορίζοντα. Διότι δεν φαντάζεται εύκολα κάποιος το ΠΑΣΟΚ να συνεργάζεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή τον κ. Βαρουφάκη, αν τα κόμματά τους είναι στην επόμενη βουλή. Με αυτή την έννοια ο κ. Δούκας έριξε αλάτι στην πληγή του ελλιπούς αφηγήματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα όμως ενεργοποιήθηκαν και τα «αντιτσιπρικά ένστικτα», τα οποία παραμένουν υψηλά ακόμα και σήμερα στο ΠΑΣΟΚ.

Τα προαναφερθέντα βεβαίως θα ήταν το λιγότερο αν το ΠΑΣΟΚ ήταν ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Διότι πλέον δεν κινδυνεύει απλώς να χάσει τη δεύτερη θέση από τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά να δώσει αγώνα ακόμα και για την τρίτη θέση με την κυρία Καρυστιανού, όπως έχουν δείξει οι δημοσκοπήσεις της RealPolls(Protagon) και της Opinion Poll (Action 24).

Για αυτό και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπήκε τις προηγούμενες ημέρες σε μια διαδικασία συνεχών επιθέσεων στο κόμμα του κ. Τσίπρα, την οποία ο κ. Δούκας ήταν ο πρώτος που "έσπασε", αναφέροντας ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη και πως θα πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης διάλογος με την ΕΛΑΣ.

Όπως και να έχει, στην Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν με iιδιαίτερη αγωνία τρεις νέες δημοσκοπήσεις, των κατά τεκμήριο έγκυρων εταιριών, σήμερα της Pulse για τον ΣΚΑΙ, αύριο της GPO για το STAR και την Πέμπτη της Metron Analysis για το ΜEGA. Στην καλύτερη το ΠΑΣΟΚ θα είναι τρίτο κόμμα, καθώς τουλάχιστον στην παρούσα φάση φαίνεται πως η ΕΛΑΣ εδραιώνεται στην δεύτερη θέση. Το γεγονός αυτό διαμορφώνει μια μεγάλη ένταση στην Χαριλάου Τρικούπη και η οποία μένει να δούμε αν θα αποτυπωθεί και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία μετατέθηκε για την Παρασκευή το μεσημέρι. Είναι βέβαιο πως η παρέμβαση Δούκα θα επιφέρει αντιδράσεις, ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου σχολίασε έντονα τα λεχθέντα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι και πολλά ακόμα στελέχη θα στηλιτεύσουν τα όσα είπε ο δήμαρχος Αθηναίων. Από την άλλη, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι θα πουν για τον κ. Δούκα αλλά αν θα υπάρξουν κορυφαία στελέχη, με πρώτον τον κ. Γερουλάνο που θα χτυπήσουν καμπανάκια ή και καμπάνες για την πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζεται να έχει περιορίσει το τελευταίο διάστημα τον κύκλο των συνομιλητών του, κάτι που έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Πάντως, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη συγκρότηση σκιώδους κυβέρνησης, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστές οι σκέψεις του για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Για παράδειγμα, ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να χρεωθούν τα οικονομικά ή την εξωτερική πολιτική, που είναι κομβικά για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιπλέον μένει να φανεί αν θα γίνουν και άλλες αλλαγές, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο αν η κυρία Διαμαντοπούλου θα κρατήσει τον πολιτικό σχεδιασμό ή αν θα αφιερωθεί στον Νότιο Τομέα που θα είναι υποψήφια βουλευτής.