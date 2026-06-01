Με αφορμή την εορτή του Αγίου Πνεύματος, η κ. Διαμαντοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει», δίνοντας από την αρχή τον τόνο της παρέμβασής της.

Μήνυμα με σαφείς πολιτικές αιχμές έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μέσω ανάρτησής της επανέλαβε τη θέση υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας εμμέσως στις πρόσφατες αναφορές του Χάρη Δούκα για την ανάγκη διαλόγου και προγραμματικών συγκλίσεων με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Στην ανάρτησή της υπερασπίστηκε τον ιστορικό και πολιτικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα κόμμα με βαθιές κοινωνικές ρίζες, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, ενώ δεν δίστασε να κάνει αυτοκριτική όταν χρειάστηκε και να θέσει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης που διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έμπειρα και ανανεωμένα στελέχη, καθώς και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία.

Η πιο χαρακτηριστική αναφορά της, ωστόσο, ήταν εκείνη που ερμηνεύεται ως απάντηση στις συζητήσεις περί συνεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η στρατηγική του κόμματος παραμένει η αυτονομία, η διεύρυνση, η τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

