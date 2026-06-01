Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό άναψε η συνέντευξη του Χάρη Δούκα στο MEGA (Ντίνος Σιωμόπουλος και Στέλλα Γκαντώνα) με την οποία ο Δήμαρχος Αθηναίων (ΕΔΩ) έθεσε θέμα κοινής καθόδου του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα σε τυχόν δεύτερες εκλογές. Και μάλιστα με αρχηγό του σχήματος όποιον έχει περισσότερες ψήφους, ακόμα δηλαδή και με τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου είναι ήδη δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, επέλεξε -τουλάχιστον προς το παρόν- να υποβαθμίσει το πρόβλημα, να κάνει πως δεν καταλαβαίνει αυτό που είπε ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Κινήθηκε εντός της γραμμής του κόμματος» λένε χαρακτηριστικά πηγές του κόμματος.

Προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να μην ανοίξει εσωκομματικά μέτωπα αλλά και αδυναμία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.

Επαναλαμβάνουμε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.

Β.Σκ.