Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ευθείες απειλές κατά όσων υποστηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα από τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο.

Σε ευθεία απειλή κατά όσων προτείνουν την «Μετάβαση», όπως χαρακτηρίζει τη στρατηγική όσων συντρόφων του που επιμένουν στη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα προχωράει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ψυχές μου, όλ@ εσείς που θα έρθετε στην Κεντρική Επιτροπή για να μας πλασάρετε την ιδέα της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ», αδιάβροχο να πάρετε», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο f/b.

Αλήθεια τι σημαίνει «αδιάβροχο να πάρουν»;

Αδιανόητα πράγματα λίγο πριν από μια συνεδρίαση που θα σηματοδοτήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι απλώς ως κυβερνητικό κόμμα και μόνο, αλλά και όπως είναι και σήμερα, λίγο πριν κλείσει τον κύκλο του.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος είναι πολιτικός φίλος του Παύλου Πολάκη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα λεγόμενά του δεσμεύουν και τον «αψύ Σφακιανό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε κάθε περίπτωση όμως η ανάρτηση προϊδεάζει ότι το «πολιτικό διαζύγιο» του Σαββάτου ενδέχεται να μην είναι αναίμακτο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Παναγιωτόπουλου:

«Γράφουν, σβήνουν, ξαναγράφουν, ξανασβήνουν….

Ψυχές μου, όλ@ εσείς που θα έρθετε στην Κεντρική Επιτροπή για να μας πλασάρετε την ιδέα της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ», αδιάβροχο να πάρετε.

Μέχρι το Σάββατο πάντως έχουμε να δούμε πολλά ακόμα.

Β.Σκ.