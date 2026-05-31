Και προειδοποιεί ότι δεν πρέπει ποτέ να το πίνετε.

Ο καρδιοχειρουργός Jeremy London χαρακτήρισε ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως ως «υγρό θάνατο».

Ο λόγος για τα αναψυκτικά με ζάχαρη, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν μία από τις πιο επιβαρυντικές επιλογές για την καρδιά και τη συνολική υγεία όταν καταναλώνονται συστηματικά.

Ο γιατρός εξηγεί ότι τα ζαχαρούχα αναψυκτικά περιέχουν μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένης ζάχαρης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον οργανισμό. Η συχνή κατανάλωσή τους έχει συνδεθεί με αύξηση του σωματικού βάρους, διαταραχές στον μεταβολισμό, αντίσταση στην ινσουλίνη και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Παράλληλα, επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της φλεγμονής στον οργανισμό και σε προβλήματα που σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση και την υγεία των αγγείων.

Ο Jeremy London χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «υγρός θάνατος» θέλοντας να δώσει έμφαση στις μακροχρόνιες συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η καθημερινή συνήθεια, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε μεγάλες ποσότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως σημειώνει, πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται πόση ζάχαρη καταναλώνουν μέσα από ένα μόνο κουτάκι αναψυκτικού, ενώ συχνά το αντιμετωπίζουν σαν κάτι αθώο ή σαν μέρος της καθημερινής ενυδάτωσης, κάτι που δεν ισχύει.

Παρότι η έκφρασή του ήταν ιδιαίτερα αυστηρή, ο ίδιος διευκρίνισε πως στόχος του ήταν να τραβήξει την προσοχή γύρω από ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και όχι να προκαλέσει φόβο.

Ένα αναψυκτικό περιστασιακά δεν πρόκειται από μόνο του να προκαλέσει πρόβλημα. Ωστόσο, όταν η κατανάλωσή του γίνεται καθημερινή ή αντικαθιστά το νερό, τότε οι επιπτώσεις για την υγεία αυξάνονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η καλύτερη επιλογή για ενυδάτωση παραμένει το νερό, ενώ πιο ισορροπημένες εναλλακτικές μπορεί να είναι το ανθρακούχο νερό χωρίς ζάχαρη, το τσάι ή ο καφές χωρίς πολλά γλυκαντικά.

Πηγή Μirror