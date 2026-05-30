Η πρόσφατη ιατρική επίσκεψη του Τραμπ στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ ήταν η τρίτη μέσα σε 13 μήνες και η τέταρτη από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής του θητείας, γεγονός που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης.

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ιατρικό υπόμνημα που καταγράφει τα αποτελέσματα πρόσφατου ελέγχου υγείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα οποία ο πρόεδρος παραμένει σε «άριστη υγεία», παρά την εμφάνιση «πρηξίματος στα κάτω άκρα» και «καλοήθων» μώλωπων στα χέρια του.

Το υπόμνημα, σύμφωνα με τον Guardian, το οποίο φέρει την υπογραφή του γιατρού του Λευκού Οίκου, Δρ. Σον Μπαρμπαμπέλα, δημοσιεύτηκε αργά την Παρασκευή, αν και φέρει ημερομηνία Τρίτης. Σε αυτό αναφέρεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παραμένει σε άριστη υγεία, επιδεικνύοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική σωματική λειτουργία», ενώ κρίνεται «πλήρως ικανός να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα» της προεδρίας.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, ο πρόεδρος παρουσίασε «ήπιο πρήξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού», το οποίο χαρακτηρίζεται ως βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς και «συχνούς και καλοήθεις μώλωπες» στα χέρια. Οι μώλωπες αυτοί αποδίδονται σε «ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών λόγω συχνών χειραψιών», σε συνδυασμό με τη λήψη ασπιρίνης για καρδιαγγειακή πρόληψη.

Παράλληλα, το έγγραφο δεν παρέχει εξηγήσεις για την περιποίηση δέρματος στον λαιμό του προέδρου τον περασμένο Μάρτιο, ούτε αναφέρεται σε νέα εξέταση μαγνητικής τομογραφίας, παρόμοια με εκείνη που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Η συνολική ιατρική αξιολόγηση περιγράφει φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και «ολοκληρωμένη νευρολογική εξέταση με φυσιολογικά ευρήματα», συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για κατάθλιψη και άγχος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 108 κιλά, ενώ δίνονται και συστάσεις προληπτικής φροντίδας, όπως βελτίωση διατροφής, αύξηση σωματικής δραστηριότητας, συνέχιση της λήψης χαμηλής δόσης ασπιρίνης και προσπάθεια για περαιτέρω απώλεια βάρους.