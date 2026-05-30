Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι πηγές.

Αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλούν οι διεργασίες γύρω από πιθανές αποχωρήσεις στελεχών από τη Νέα Αριστερά, σύμφωνα με πηγές της Πατησίων που τοποθετούνται δημόσια για τις εξελίξεις.

Όπως σημειώνουν, όσοι φέρονται να προχωρούν σε ανακοινώσεις αποχώρησης τις επόμενες ημέρες δεν έχουν προηγουμένως καταθέσει στα κομματικά όργανα τους λόγους που τους οδηγούν σε αυτή την επιλογή, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη χρονική συγκυρία και το πολιτικό πλαίσιο των αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκαλεί εντύπωση ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις συμπίπτουν χρονικά με τις εξελίξεις γύρω από τη συγκρότηση νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, ενώ γίνεται αναφορά και σε παλαιότερες τοποθετήσεις των ίδιων στελεχών σχετικά με την εναντίωση σε προσωποπαγή κόμματα και φαινόμενα αρχηγισμού.

Αναλυτικά:

«Όσοι τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουν τις αποφασεις τους, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει στα όργανα του Κόμματος, τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτή την απόφαση. Μας προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από την Νέα Αριστερά, την στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του Προγραμματικου Συνεδρίου, την οποία υπερψήφισαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση τους, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφοίτησης του Αγίου Πνευματος. Συμπίπτει χρονικά με την ανακοίνωση και την δημιουργία της ΕΛΑΣ. Όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσαν για την εναντίωση τους σε προσωποπαγη Κόμματα, στις συνέπειες του αρχηγισμου. Είναι απορίας άξιον γιατι τρία χρόνια μετά, αποφασίζουν να προσεγγίσουν σε ένα τέτοιο.

Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπασουν της Νέα Αριστερά και να διαλύσουν την Κοινοβουλευτική της Ομάδα, να αποκλείσουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μιας φωνής της αριστεράς την περίοδο της υπερσυντηρητικής παλινόρθωσης, θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικους πολίτες».