Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 25 Ιουνίου και τη δεύτερη φάση στις 29 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Ρεκόρ οι αιτήσεις για σύνταξη

Την ίδια ώρα, κάθε προηγούμενο ρεκόρ αναμένεται να «σπάσει» ο αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης για το 2026, ξεπερνώντας ακόμη και το 2025, όταν οι αιτήσεις είχαν φτάσει τις 225.800.

Το προηγούμενο ιστορικό υψηλό είχε σημειωθεί το 2021 με 212.151 αιτήσεις, έναντι 211.135 το 2022 και 190.368 το 2023. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως και το 2027, όταν αναμένεται να έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers, οδηγώντας συνολικά σε περισσότερες από 800.000 αποχωρήσεις από το 2023 και μετά.

Σύμφωνα με τη «Μηνιαία Απεικόνιση Απονομών Κύριων Συντάξεων» του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ» του e-ΕΦΚΑ για τον Απρίλιο 2026, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης ανήλθαν σε 16.625.

Αν προστεθούν οι 18.636 αιτήσεις του Ιανουαρίου, οι 18.363 του Φεβρουαρίου και οι 21.214 του Μαρτίου, τότε οι αιτήσεις του πρώτου τετραμήνου του 2026 φτάνουν συνολικά τις 74.838, όταν το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025 είχαν ανέλθει σε 63.542, δηλαδή 11.296 λιγότερες.

Από τις αρχές του 2026 οι νέες αιτήσεις ακολουθούν μια πρωτοφανή αυξητική πορεία, γεγονός που δείχνει ότι η φετινή χρονιά αναμένεται να ξεπεράσει το περσινό ιστορικό ρεκόρ.

Καθοριστικό ρόλο στη μαζική «φυγή» προς τη σύνταξη παίζουν οι φόβοι για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2027, αλλά και οι ανησυχίες για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης, όπως σπουδές, στρατός και τέκνα.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, καθώς αντί του μέσου πληθωρισμού θα εφαρμόζεται νέος δείκτης μεταβολής μισθών, επηρεάζοντας τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κύμα αποχωρήσεων θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027-2028, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η έξοδος της γενιάς των baby boomers από την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, οι βασικοί λόγοι που οδηγούν ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους στη συνταξιοδότηση είναι πέντε:

- Ο φόβος αύξησης των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027 ή το 2030.

- Η πιθανότητα δυσμενών αλλαγών στην εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

- Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών από το 2026.

- Ο υπολογισμός των νέων συντάξεων με βάση τις αποδοχές ολόκληρου του εργασιακού βίου.

- Η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων με ευνοϊκότερους όρους, χωρίς περικοπή 30% στη σύνταξη αλλά με ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος.

Σήμερα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι έχουν δηλώσει εργασία στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, αξιοποιώντας το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων.