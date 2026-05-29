Σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της φορολογικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εισάγει ο νόμος 5301/2026, τον οποίο κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενσωματώνοντας στο ελληνικό δίκαιο τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση σύγχρονων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω κρυπτοστοιχείων και άλλων εναλλακτικών επενδυτικών και πληρωμών μέσων.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων περιλαμβάνεται η θέσπιση υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών για συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα και για τους χρήστες τους, μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς στοιχείων από παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προς τις φορολογικές αρχές. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία κεντρικού ευρετηρίου πληροφοριών για τα κρυπτοστοιχεία, ενώ θεσπίζονται και κυρώσεις για παρόχους που δεν συμμορφώνονται με τις νέες υποχρεώσεις.

Το νέο καθεστώς διευρύνει επίσης το εύρος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται αυτόματα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τα εισοδήματα από εργασία, συντάξεις και ακίνητη περιουσία, στο σύστημα εντάσσονται πλέον και τα μερίσματα εκτός θεματοφυλακής, καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, δικαιούχους και ελέγχοντα πρόσωπα νομικών οντοτήτων.

Παράλληλα, εισάγονται νέοι κανόνες για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας σε περιπτώσεις σημαντικών διασυνοριακών συναλλαγών. Οι αρμόδιες αρχές θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για αποφάσεις που αφορούν συναλλαγές μεγάλης αξίας ή ζητήματα φορολογικής κατοικίας, διευκολύνοντας τον εντοπισμό πιθανών φορολογικών κινδύνων και πρακτικών φοροαποφυγής.

Ο νόμος περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις για τον συμπληρωματικό φόρο πολυεθνικών ομίλων, τη βελτίωση των μηχανισμών διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών, την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και νέες διαδικασίες συμμόρφωσης και ελέγχου.

Παράλληλα με τις ευρωπαϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, το νομοθέτημα περιλαμβάνει σειρά φορολογικών και διοικητικών παρεμβάσεων, όπως αλλαγές στην περιουσιακή φορολογία, ρυθμίσεις για τον ΦΠΑ, νέα πλαίσια για φορολογικές δεσμευτικές απαντήσεις, καθώς και διατάξεις που αφορούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα πλοία, τις επιχειρήσεις ύδρευσης και ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων.