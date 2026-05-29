Παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 δίνει η ΑΑΔΕ για την επισκόπηση και επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Διοικητή της Αρχής (Α.1118/2026). Η αρχική προθεσμία έληγε την 1η Ιουνίου 2026.

Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των λογιστών – φοροτεχνικών, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχο των νέων ΚΑΔ έκδοσης 2025, οι οποίοι αποδόθηκαν μέσω της διαδικασίας αυτόματης αντιστοίχισης στο πλαίσιο της προσαρμογής στο επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι σχετικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν χωρίς την επιβολή προστίμου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί δήλωση μεταβολής ΚΑΔ για την έδρα ή κάποιο υποκατάστημα μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία», «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου», «Στοιχεία Επιχείρησης», «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού» και τέλος «Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού».

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επικαιροποίησης των ΚΑΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ. Η εξυπηρέτηση παρέχεται τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:00 έως 20:00, καθώς και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521 σε 24ωρη βάση, επιλέγοντας την κατηγορία θεμάτων που αφορά μεταβολές ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.