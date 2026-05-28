Την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης πληρωμής ενισχύσεων για το έτος 2025 ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, με το συνολικό ποσό που εγκρίθηκε να ανέρχεται σε 184,95 εκατ. ευρώ και να αφορά 163.663 δικαιούχους. Μετά τον συμψηφισμό οφειλών παλαιότερων ετών ύψους 5,02 εκατ. ευρώ, το τελικό ποσό που καταβλήθηκε διαμορφώθηκε στα 179,93 εκατ. ευρώ και πιστώθηκε σε 158.883 δικαιούχους.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε έπειτα από την ολοκλήρωση εκτεταμένων ελέγχων αναγνώρισης, εκκαθάρισης, επιλεξιμότητας και διασταύρωσης στοιχείων, με στόχο τη διασφάλιση ότι οι ενισχύσεις κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους και την προστασία των πόρων των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων.

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται η Βασική Εισοδηματική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα, η Συμπληρωματική Αναδιανεμητική Εισοδηματική Στήριξη, η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, τα οικολογικά προγράμματα ECO1 και ECO7, καθώς και συνδεδεμένες ενισχύσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής. Μεταξύ άλλων, ενισχύθηκαν καλλιέργειες όπως το ρύζι, το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το κριθάρι, το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, η βιομηχανική τομάτα, τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση, τα βρώσιμα όσπρια, οι σπόροι προς σπορά, η κορινθιακή σταφίδα, τα μήλα και η κτηνοτροφική σόγια, ενώ πληρωμές πραγματοποιήθηκαν και για τους τομείς του πρόβειου, αιγείου και βόειου κρέατος.

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι είχαν ως αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η καταβολή περίπου 55,5 εκατ. ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Μεταξύ των σημαντικότερων ευρημάτων ήταν τιμολόγια που, σύμφωνα με διασταυρώσεις μέσω του myDATA, αφορούσαν διαφορετικά προϊόντα από εκείνα για τα οποία ζητήθηκε ενίσχυση ή εμφάνιζαν μικρότερες παραδιδόμενες ποσότητες από τις απαιτούμενες.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του καθεστώτος των Πρωτεϊνούχων Σανοδοτικών Ψυχανθών, προϋπολογισμού 16,18 εκατ. ευρώ, όπου όλες οι υποθέσεις που επιλέχθηκαν για έλεγχο παρουσίασαν προβληματικά ή μη επιλέξιμα παραστατικά, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η πληρωμή του συγκεκριμένου καθεστώτος στην παρούσα φάση.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι έλεγχοι μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS), με περισσότερα από 5,2 εκατομμύρια αγροτεμάχια να εξετάζονται, ενώ αξιολογήθηκαν και πάνω από 210.000 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής Agrisnap. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, παραμένουν δεσμευμένα 462.704 αγροτεμάχια, ποσοστό 8,86% των συνολικά ελεγμένων εκτάσεων, με τις εκκρεμότητες να αναμένεται να εξεταστούν στις επόμενες πληρωμές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα οικολογικά προγράμματα ECO1 και ECO7, όπου η αλλαγή του πλαισίου επιλεξιμότητας για το 2025 οδήγησε σε σημαντική μείωση των δικαιούχων. Στο ECO1 πληρώθηκαν 8.965 παραγωγοί έναντι 86.528 το 2024, ενώ στο ECO7 οι δικαιούχοι περιορίστηκαν σε 3.580 από 22.742 το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, διατέθηκαν 53,2 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, ποσό που ενδέχεται να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση άλλων οικολογικών σχημάτων κατά την πληρωμή του Ιουνίου.

Η ΑΑΔΕ διευκρίνισε επίσης ότι η εξόφληση εκκρεμοτήτων του έτους 2018, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2026. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι όσοι παραγωγοί κατέβαλαν εγκαίρως οφειλές ή υπέβαλαν εμπρόθεσμες ενστάσεις δεν υπέστησαν συμψηφισμούς, ενώ τυχόν ποσά που παρακρατήθηκαν σε ειδικές περιπτώσεις θα επιστραφούν στις επόμενες προγραμματισμένες πληρωμές.

Η φορολογική διοίκηση τονίζει ότι θα συνεχίσει την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων, με στόχο οι αγροτικές ενισχύσεις να καταβάλλονται αποκλειστικά σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και δικαιούνται πραγματικά τη στήριξη.