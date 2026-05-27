Τι προβλέπει η εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Σε πλήρως ψηφιακή τροχιά περνά η διαχείριση των Δελτίων ΑΤΑ από την 1η Ιουνίου 2026, καθώς η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το νέο περιβάλλον eATA με στόχο την επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εναρμόνιση της χώρας με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα στο εμπόριο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2024/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τίθενται σε λειτουργία οι εξειδικευμένες εφαρμογές του νέου ψηφιακού συστήματος, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων. Πρόκειται για τις εφαρμογές ATA Carnet Customs, ATA Carnet Gateway και ATA Carnet App/Desktop, μέσω των οποίων οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται πλέον ψηφιακά, αξιοποιώντας QR codes και μοναδικούς κωδικούς συναλλαγής.

Με τη μετάβαση στο νέο σύστημα, αναμένεται σημαντική επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ιχνηλασιμότητα και η συμφωνία των κινήσεων των Δελτίων ΑΤΑ. Την ίδια στιγμή, περιορίζεται αισθητά το διοικητικό βάρος για τις τελωνειακές υπηρεσίες, στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής του ψηφιακού περιβάλλοντος εντάσσονται η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η Νορβηγία, ενώ τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη της Διεθνούς Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα ενταχθούν σταδιακά έως το τέλος του 2027. Ο πλήρης παγκόσμιος ψηφιακός μετασχηματισμός των σχετικών διαδικασιών εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2028.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κέντρο εξυπηρέτησης my1521 της ΑΑΔΕ, τόσο τηλεφωνικά όσο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.