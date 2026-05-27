Οι Έλληνες παραμένουν οι εργαζόμενοι με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το 2025 κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία διάρκεια απασχόλησης μεταξύ των κρατών-μελών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τις πραγματικές ώρες εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Eurostat η μέση πραγματική εβδομαδιαία εργασία στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 39,6 ώρες, το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ, ξεπερνώντας τη Βουλγαρία και την Πολωνία που ακολούθησαν με 38,7 ώρες, καθώς και τη Λιθουανία με 38,4 ώρες.



Την ίδια ώρα, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στις 35,9 ώρες εβδομαδιαίως για εργαζόμενους ηλικίας 20-64 ετών, παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με το 2015, όταν ανερχόταν στις 36,9 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες εργάζονται σχεδόν τέσσερις ώρες περισσότερο την εβδομάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στον αντίποδα, τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση στην ΕΕ κατέγραψε η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολούθησαν η Δανία και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34 ώρες.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τη διαχρονικά υψηλή ένταση εργασίας στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης ως προς τις ώρες απασχόλησης, παρά τη γενικότερη τάση μείωσης του χρόνου εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε επίπεδο επαγγελμάτων στην ΕΕ, τις περισσότερες ώρες εργάζονται οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία με μέσο όρο 42 ώρες εβδομαδιαίως, ακολουθούμενοι από τα διοικητικά στελέχη με 40,6 ώρες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες.