Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 26ης Μαΐου, που μοίραζε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 6, 13, 31, 39 και Τζόκερ το 6.
Η κλήρωση δεν ανέδειξε τυχερούς στην πρώτη κατηγορία- αφού σημειώθηκε τζακ ποτ- αλλά ούτε και στη δεύτερη. Τέσσερα δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=1anL_-XGc5o}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)