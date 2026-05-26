«Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ», είπε η Σάκκαρη για τη μητέρα της.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας για το πόσο την έχει στηρίξει η μητέρα της στην καριέρα της, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε έπειτα από τη νίκη της στον πρώτο γύρο του Roland Garros.

Η ερώτηση που τη «λύγισε» ήρθε από μια γυναίκα που της εκμυστηρεύθηκε ότι ήξερε πολύ καλά τη μητέρα της, την Αγγελική Κανελλοπούλου, καθώς έπαιζαν τένις την ίδια εποχή. Έτσι, της ζήτησε να μιλήσει για το πώς την έχει επηρεάσει η μητέρα της.

«Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους που τη θυμούνται ως παίκτρια. Είναι απίστευτη, δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι», απάντησε η Σάκκαρη, βουρκώνοντας αμέσως.

«Είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ, σίγουρα», τόνισε, με τα δάκρυά της να τρέχουν. «Δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι, ίσως επειδή σπάνια μιλάω για εκείνη ή επειδή σπάνια συναντώ κάποιον που την ξέρει πραγματικά», σημείωσε.

Στη συνέχεια, τόνισε πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε νιώθει και σε καταλαβαίνει. «Ήταν απίστευτη παίκτρια, σταμάτησε μόλις στα 25 της, ερωτεύτηκε τον μπαμπά μου… Ο τρόπος που πίστευε σε εμένα- φυσικά και ο πατέρας μου, αλλά εκείνη είχε τη γνώση- ήταν κάτι πραγματικά μοναδικό, γιατί δεν ήμουν τόσο σπουδαία ως junior. Η καθοδήγησή της υπήρξε το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα. Είναι απίστευτο να την έχω στο πλευρό μου», τόνισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε στη συνομιλήτριά της πως η μητέρα της βρίσκεται στο Παρίσι για το Roland Garros και υποσχέθηκε να τις φέρει σε επαφή.

Δείτε το απόσπασμα στο 05:00 του βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=MxLcq9BrD4c&t=335s}