Αποσύρθηκε ο αντίπαλος του Τσιτσιπά, λόγω προβλήματος στο πόδι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζουν στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, μετά τη σημερινή πρεμιέρα τους στο Γκραν Σλαμ.

Ο πρώτος αντίπαλος του 27χρονου Έλληνα τενίστα, ο Αλεξάντερ Μιλέρ, αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το ματς στο δεύτερο σετ και έτσι ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε, ενώ εκείνη τη στιγμή προηγούνταν με 6-2, 3-0. Ο Γάλλος είχε πρόβλημα στον αστράγαλο και τη γάμπα.

Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς- που βρίσκεται στο Νο79 της παγκόσμιας κατάταξης- θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (Νο104).

Από την άλλη, η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Λίντα Νόσκοβα, την Τσέχα που είναι 12η στον κόσμο, στον πρώτο γύρο. Η Ελληνίδα τενίστρια, που βρίσκεται στο Νο49 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 7-5, 7-6 (3), σε μια ώρα και 53 λεπτά.

Στον δεύτερο γύρο, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κλερ Λιου, το Νο182 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία πέρασε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό.

