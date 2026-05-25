Στο βίντεο παίρνουμε μια γεύση από το πρωτότυπο μουσικό θέμα που εμπνεύστηκε ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης ειδικά για την περίσταση

Εν αναμονή των αυριανών αποκαλυπτηρίων του νέου κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας σε story που δημοσίευσε στο Instagram αποκάλυψε ένα μέρος της μουσικής επένδυσης του νέου πολιτικού φορέα που υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Στο βίντεο που ακολουθεί παίρνουμε μια γεύση από το μουσικό θέμα που εμπνεύστηκε ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης ειδικά για την περίσταση. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο βράδυ της 26ης Μάϊου, στην Πλατεία Θησείου στις 20:00, όπου θα δημοσιοποιηθεί το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της κεντροαριστεράς.

{https://www.youtube.com/watch/2bUt3acvJ0E}