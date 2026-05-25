Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (24/05).

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στα Ιωάννινα, ο οποίος είναι ο φερόμενος οδηγός του οχήματος που στοίχισε τη ζωή σε έναν 31χρονο ποδηλάτη την Κυριακή (24/05) στην περιοχή της Ανατολής.

Μάλιστα, σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο συλληφθέντας φέρεται να εγκατέλειψε το θύμα. Η ΕΛ.ΑΣ αντέδρασε άμεσα, προχωρόντας στη συλλογή πληροφοριών και στην ταυτοποίηση του οδηγού. Λίγη ώρα αργότερα το μοιραίο όχημα εντοπίστηκε φέροντας σημάδια της παράσυρσης.

Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη Τροχαία, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για την κατάφορη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορά την εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.