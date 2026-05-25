Αεροδιακομιδή με σκοπό τη διάσωση ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο ανοικτά της Μήλου πραγματοποίησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας την Κυριακή, 24/05.

Σύμφωνα με την Π.Α, το ελικόπτερο απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, το πλήρωμα του ελικοπτέρου προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχείρηση, μεταφέροντας τον ασθενή με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Η αποστολή αυτή εντάσσεται στις τακτικές επιχειρήσεις ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχουν ως στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε περιστατικά στη θάλασσα ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου απαιτείται ταχεία και εξειδικευμένη επέμβαση.

