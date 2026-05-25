Συμφωνία Δένδια με τον Αλβανό ομόλογό του για στρατιωτικά κοιμητήρια.

Ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε στο Χ τη συμφωνία με τον Αλβανό υπουργό Άμυνας για άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στρατιωτικών κοιμητηρίων, τονίζοντας τον σεβασμό της Ελλάδας στους πεσόντες για την πατρίδα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο κοινωνικό δίκτυο Χ ότι, κατά τη συνάντησή του με τον Αλβανό ομόλογό του Ermal Nufi, συμφωνήθηκε η άμεση σύγκληση της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τα Στρατιωτικά Κοιμητήρια.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «η Ελλάδα σέβεται διαχρονικά αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών σε ζητήματα ιστορικής μνήμης και διπλωματικών σχέσεων.

