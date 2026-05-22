Ποιο δόγμα ακολουθεί ο υπουργός Άμυνας έναντι του Μαξίμου.

Ο υπουργός Άμυνας, πάντως, δεν προτίθεται ούτε να τραβήξει το σκοινί ώστε να σπάσει και να βρεθεί με δική του ευθύνη εκτός κυβέρνησης, ούτε πολύ περισσότερο να αμφισβητήσει προεκλογικά την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς είναι φανερό πως μια τέτοια κίνηση θα κριθεί από το εκλογικό αποτέλεσμα.

Βρισκόμαστε πάντως ενώπιον ενός «ιδιότυπου ανταρτοπόλεμου» μεταξύ υπουργείου Άμυνας και Μαξίμου όπως ακριβώς τον περιγράφει ο ...Κλαούσεβιτς: Όταν ο εχθρός επιτίθεται ο αντάρτης υποχωρεί, όταν ο εχθρός στρατοπεδεύει ο αντάρτης ξεκινά τον κλεφτοπόλεμο, όταν ο εχθρός υποχωρεί ο αντάρτης τον κυνηγά και τον αποδεκατίζει.

Σε ποια φάση είμαστε τώρα;

Σε αυτή που ο «εχθρός»... στρατοπεδεύει!

Β.Σκ.