Πώς σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς τη δήλωση του Νίκου Δένδια ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα των «ήρεμων νερών».

Στη φράση του Νίκου Δένδια ότι δεν πιστεύει στο αφήγημα των «ήρεμων νερών» στα ελληνοτουρκικά στάθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο «άδειασε» τον πρωθυπουργό.

«Χθες ο κ. Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των "ήρεμων νερών", ενώ ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού, ακριβώς για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και συνέχισε: «Πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας" εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία Πρωθυπουργού - Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική. Όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική».

«Ο Βορίδης μπορεί και σήμερα να κάνει μήνυση»

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Μάκη Βορίδη σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο κ. Βορίδης πρώτη φορά έκανε δριμεία κριτική στη Δικαιοσύνη. Είπε ότι έπρεπε να τον καλέσει η Εισαγγελέας ως θύμα του Predator και δεν τον κάλεσε ποτέ, γι' αυτό λέει ότι δεν πήγε. Άρα, έχουμε έναν κορυφαίο υπουργό να λέει ότι κατά τη γνώμη του, στην προδικασία, δεν έγινε όλα σωστά όπως θα έπρεπε ».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «ο κ. Βορίδης είπε στην ουσία "γιατί να πάω να κάνω μήνυση κατ' αγνώστων; Οι μηνύσεις κατ' αγνώστων μπαίνουν στο αρχείο". Όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατ' αγνώστων μήνυση έκανε και καταδικάστηκαν τελικά οι τέσσερις ιδιώτες. Άρα, αυτό που λέει ο υπουργός είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Όσοι κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ γνωρίζουν ότι το να λέει κανείς "δεν κάνω μηνύσεις κατ' αγνώστων", είναι στην ουσία μια πρόσκληση στο να αποδεχόμαστε την ανομία».

Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι «ο κ. Βορίδης μπορούσε, και μπορεί και σήμερα, να κάνει μήνυση και στους τέσσερις ιδιώτες. Μπορεί να κάνει μήνυση και στους υπαλλήλους των εταιρειών, που προέκυψε ότι μπορεί να είχαν εμπλοκή όπως προέκυψε απο την ακροαματική διαδικασία. Μπορεί να κάνει και μήνυση κατ' αγνώστων και μπορεί να καταθέσει το κινητό του, ώστε να φανεί αν πράγματι υπήρχαν μέσα κρατικά μυστικά, σαν αυτά τα οποία μπορεί κάποιοι να έμαθαν με την παρακολούθηση. Όσα ακούστηκαν ήταν ένα φύλλο συκής. Πρόκειται για έναν υπουργό που δεν επέλεξε να μάθει, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει να μάθει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφορικά με τη χθεσινή κατάθεση του Διοικητή της ΕΥΠ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «επί τέσσερα χρόνια μας έλεγαν ότι "έπρεπε να πάει ο Ανδρουλάκης στην ΕΥΠ να ενημερωθεί στο αυτί". Και τι έκανε ο Ανδρουλάκης; Είπε "εγώ πάω στη Δικαιοσύνη και θέλω δημόσια, εγγράφως, να ενημερωθώ". Τι είπε χθες ο Διοικητής της ΕΥΠ; Ότι "και να ερχόταν, εγώ δεν έχω βρει στην ΕΥΠ έγγραφο με την αίτηση που έχει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσω". Είπε δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλήρης υπάρχει φάκελος. Το αφήγημα της κυβέρνησης κατέρρευσε χθες παταγωδώς».

Στο ίδιο θέμα, πρόσθεσε ότι «εδώ παρακολουθήθηκαν πολιτικά πρόσωπα -γιατί, προφανώς, αυτό που μάλλον ισχύει για τον Νίκο Ανδρουλάκη, μπορεί να ισχύει και για άλλα πολιτικά πρόσωπα- με ανύπαρκτες, στην ουσία, αιτήσεις. Στο μιλητό, κάποιος είπε "παρακολούθηστε αυτούς". Όταν μας λέει ο Διοικητής της ΕΥΠ, που είναι εκεί από το 2022 όταν έφυγε ο κ. Κοντολέων, ότι "εγώ δεν έχω δει ποτέ μου φάκελο με τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη", πώς θα τον ενημέρωνε αν πήγαινε;»

Σχετικά με αυτή τη δήλωση του κ. Δεμίρη ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «ο κ. Βορίδης άφησε να εννοηθεί ότι ούτε εκείνον τον καλύπτει η απάντηση που δόθηκε. Εδώ έχουμε ξεκάθαρα μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει τη διενέργεια νέας εξεταστικής επιτροπής. Όσον αφορά το επιχείρημα του κ. Βορίδη ότι έχει γίνει ήδη εξεταστική, να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη εξεταστική υπήρχαν μάρτυρες που είπαν ότι "πηγαίναμε με σκονάκια" και ότι επρόκειτο στην ουσία για μια τράπουλα σημαδεμένη. Εμείς θα ασκήσουμε κάθε μέσο για να μάθουμε την αλήθεια. Υπάρχουν τα εργαλεία, κοινοβουλευτικά και νομικά, και θα τα αξιοποιήσουμε».

«Το 2022 κυβερνητικές πηγές είχαν δώσει διαρροή από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας»

Σχετικά με τη διαρροή της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τη στάση της κυβέρνησης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «το 2022, έψαξα και βρήκα κυβερνητικές πηγές που διέρρεαν την τότε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αλλά τότε μάλλον τους άρεσε να διαρρέουν γιατί είχε πει ο κ. Ρουμπάτης ότι παρακολουθείτο ο κ. Πιτσιόρλας. Τότε βόλευε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι "όλοι παρακολουθούν", και τότε το διέρρεε η ίδια. Προχθές υπήρχε δημοσίευμα που αναφέρεται σε επιστολή ενημέρωση του Υπουργού Άμυνας στον Πρωθυπουργό για το ουκρανικό drone. Είναι διαβαθμισμένο το έγγραφο; Αυτό δεν είναι διαρροή;».