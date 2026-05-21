Εκτός της ΕΑΔ, την υπόθεση ερευνούν ακόμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ΕΑΔ ερευνά την υπόθεση εδώ και τουλάχιστον ενάμιση χρόνο. Ανώνυμος πληροφοριοδότης, κάνοντας χρήση της νομοθεσίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers), κατέθεσε το 2024 καταγγελία 28 σελίδων με λεπτομέρειες για ατασθαλίες σε πάνω από 50 προμήθειες από δήμους και ΔΕΥΑ.

Νέες αποκαλύψεις για τα ψηφιακά υδρόμετρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής», στα χέρια της διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Αλεξάνδρας Ρογκάκου βρίσκεται τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες το πόρισμα των ελεγκτών της Αρχής για την υπόθεση των ψηφιακών ή έξυπνων υδρομέτρων. Αφορά έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση νέου τύπου υδρομέτρων από δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) όλης της χώρας.

Κατήγγειλε υπερκοστολόγηση σε ποσοστό ακόμα και 700%, προσυνεννοημένες μελέτες, με στόχο την υπερδιαστασιολόγηση του έργου, την αγορά δηλαδή μεγαλύτερου αριθμού υδρομέτρων από τον απαιτούμενο, προς όφελος φυσικά των προμηθευτών κ.ά. Το κόστος ανά έργο υπολογίζεται κατά μέσον όρο στα 9 εκατ. ευρώ και επομένως το συνολικό ύψος της δαπάνης αγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Οι πληροφορίες της «Καθημερινής» (ρεπορτάζ Γιάννης Σουλιώτης) αναφέρουν ότι τα συμπεράσματα του πορίσματος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά για δήμους, ΔΕΥΑ και εταιρείες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των έργων. Κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποκάλυψε ότι στο πλαίσιο της έρευνας έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, e-mails ανάμεσα σε στελέχη και υπαλλήλους των γραφείων προμηθειών των δήμων και στις εταιρείες που εμπορεύονται τα υδρόμετρα.

Σε αυτά συνεννοούνται για τις τιμές, το ύψος της οικονομικής προσφοράς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Ουσιαστικά, δηλαδή, στήνουν τους διαγωνισμούς επιτυγχάνοντας περισσότερο συμφέρουσες προσφορές έναντι του ανταγωνισμού.

