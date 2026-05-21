Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση για μπιφτέκι κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας.

Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (κατεψυγμένο παρασκεύασμα κρέατος) με στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής» να μην το καταναλώσουν καθώς μετά από έλεγχο του ΕΦΕΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης) και σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας, διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Aυτό είναι το μπιφτέκι κοτόπουλου που ανακαλείται

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02MXqEtC4krBoTRqrYHWu7Axer7xZKND6Y1mSUxCxiERwqJ6UkUFt9Y2kENVs7pSqpl&id=100083392650148}