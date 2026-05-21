Οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ θα διεξαχθεί κανονικά σε περίπτωση βροχής, φορέστε αδιάβροχο αλλά μην πάρετε ομπρέλα.

Οι φαν της metal, δεν έχουν συνέλθει ακόμα από την εκρηκτική βραδιά με τους Metallica στο ΟΑΚΑ, αλλά ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον... τόπο του εγκλήματος για να ζήσουν για ακόμα μια φορά έντονες συγκινήσεις, αυτή τη φορά με τους Iron Maiden.



To συγκρότημα επιστρέφει στην Ελλάδα το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 φέρνοντας μαζί το πιο εντυπωσιακό show και γιορταζοντας τα 50 χρονια της σπουδαίας καριέρας τους, στο πλαίδιο της περιοδείας «The Run For Your Lives World Tour»!

Τη συναυλία των Maiden στο ΟΑΚΑ θα ανοίξουν οι Anthrax.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της συναυλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών:

Οι πόρτες ανοίγουν: 17:00

Anthrax στη σκηνή: 19:00

Iron Maiden στη σκηνή: 20:40

Και για να σβήσουν οι όποιες ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα βροχής το απόγευμα του Σαββάτου, η διοργανώτρια εταιρεία ξεκαθάρισε ότι οι Iron Maiden θα πραγματοποιήσουν κανονικά την εμφάνισή τους, για αυτό καλό είναι να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή poncho για προστασία από τη βροχή, αλλά όχι ομπρέλες, καθώς απαγορεύονται ρητά για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων την ημέρα του show.

Συνιστούμε να έχετε μαζί σας αδιάβροχο ή poncho, καθώς το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του.

Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται οι ομπρέλες, καθώς και τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από Α4».

Θυμίζουμε ότι η τελευταία φορά που είδαμε το θρυλικό συγκρότημα στη χώρα μας ήταν και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, τον Ιούλιο του 2026 στο πλαίσιο του Legacy of the Beast World Tour '22.