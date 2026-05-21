Το CenSpark επιτρέπει στους επιστήμονες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο κρίσιμα στοιχεία του κυτταρικού σκελετού καθώς αυτά κινούνται, οργανώνονται και λειτουργούν.

Το ανθρώπινο κύτταρο δεν είναι ένας άμορφος σάκος μορίων, αλλά μια εξαιρετικά οργανωμένη και ζωντανή «πόλη». Και όπως μια πόλη χρειάζεται δρόμους, υποδομές, κέντρα ελέγχου και συστήματα επικοινωνίας, έτσι και το κύτταρο βασίζεται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο δομών που του προσδίδουν σχήμα, οργανώνουν το εσωτερικό του και συντονίζουν βασικές λειτουργίες, όπως η κίνηση, η διαίρεση και η επικοινωνία με το περιβάλλον.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την κυτταρική αρχιτεκτονική παίζει ο κυτταρικός σκελετός, ένα δυναμικό δίκτυο μικροσωληνίσκων από πρωτεΐνες, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως στήριγμα, σύστημα μεταφοράς και μηχανισμός οργάνωσης.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία αυτής της υποδομής είναι τα κεντριόλια, μικροσκοπικές αλλά σημαντικές κυλινδρικές δομές, των οποίων η δυσλειτουργία συνδέεται με καρκίνο, γενετικές παθήσεις, στειρότητα και σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές.

Τώρα μια ερευνητική ομάδα από την Ομοσπονδιακή Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάνης (EPFL) στην Ελβετία, με επικεφαλής έναν Ελβετό και έναν Έλληνα επιστήμονα παρουσίασε στο Nature Chemical Biology ένα νέο εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητές βλέπουν τα κεντριόλια μέσα σε ζωντανά κύτταρα.

Το εργαλείο ονομάζεται CenSpark και είναι ένα φθορίζον μόριο- ανιχνευτής που επιτρέπει την εξαιρετικά επιλεκτική απεικόνιση των κεντριολίων και των κυτταρικών βλεφαρίδων (cilia) σε πραγματικό χρόνο. Με απλά λόγια, λειτουργεί σαν ένας φακός υψηλής ακρίβειας που μπορεί να ξεχωρίσει ένα συγκεκριμένο κτίριο μέσα σε μια φωτισμένη μεγαλούπολη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το CenSpark απλοποιεί πολύ την ανίχνευση και την απεικόνιση στο εσωτερικό των κυττάρων χωρίς να χρειάζεται γενετική τροποποίησή τους. Απλά προσθέτουμε το μόριο για να δούμε τα κεντριόλια και τις βλεφαρίδες σε ζωντανά κύτταρα και σε διαφορετικούς οργανισμούς. Μπορούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε ένα δείγμα από το περιβάλλον και να εξετάσουμε ποιοι οργανισμοί διαθέτουν κεντριόλια ή μαστίγια», εξηγεί στο Dnews o Δρ Γιώργος Χατζόπουλος, Ανώτερος ερευνητής στο Εργαστήριο Gönczy – Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας του EPFL και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Κομψές αρχιτεκτονικές στη βιολογία

Τα κεντριόλια οργανώνονται σαν μικροσκοπικά βαρέλια με μια ακτινωτή διάταξη εννέα τριπλετών μικροσωληνίσκων. Στα περισσότερα ζωικά κύτταρα, ένα ζεύγος κεντριολίων βρίσκεται στο κέντρο του κεντροσώματος, ενός βασικού κέντρου οργάνωσης των μικροσωληνίσκων. Κατά τη διαίρεση, το κεντρόσωμα συμβάλλει στην οργάνωση της μιτωτικής ατράκτου, της κρίσιμης δομής που βοηθά το κύτταρο να μοιράσει με ακρίβεια το γενετικό του υλικό στα δύο θυγατρικά κύτταρα.

Τα κεντριόλια μπορούν να λειτουργήσουν και ως βάσεις πάνω στις οποίες σχηματίζονται οι βλεφαρίδες (cilia), λεπτές προεκβολές που μοιάζουν με μικροσκοπικές κεραίες-αισθητήρες στην επιφάνεια των κυττάρων, και τα μαστίγια (flagella). Παθήσεις που σχετίζονται με δυσλειτουργικές βλεφαρίδες, γνωστές ως ciliopathies, μπορούν να επηρεάσουν πολλά όργανα και συστήματα, από τα νεφρά και τα μάτια μέχρι τον εγκέφαλο και τη σωματική ανάπτυξη.

Παρά τη σημασία τους, η παρατήρηση των κεντριολίων και των βλεφαρίδων σε ζωντανά κύτταρα παρέμενε δύσκολη και όχι μόνο λόγω του μικρού τους μεγέθους αλλά και γιατί μοιάζουν σε μοριακό επίπεδο με άλλες πολύ πιο άφθονες δομές του κυττάρου. Οι συνηθισμένοι φθορίζοντες ανιχνευτές φωτίζουν συνήθως ολόκληρο το δίκτυο των μικροσωληνίσκων αφήνοντας τα κεντριόλια να χάνονται μέσα στο γενικό σήμα.

«Είναι σαν να προσπαθεί κανείς να βρει έναν φωτισμένο δρόμο σε μια πόλη όπου έχουν ανάψει ταυτόχρονα όλα τα φώτα. Η πληροφορία υπάρχει, αλλά ‘πνίγεται μέσα στον θόρυβο’», λέει ο Δρ Χατζόπουλος.

Μέχρι σήμερα, μια συνηθισμένη λύση ήταν η χρήση γενετικών μεθόδων, για παράδειγμα η σύνδεση μιας φθορίζουσας πρωτεΐνης με μια πρωτεΐνη των κεντριολίων. Αυτές οι προσεγγίσεις ωστόσο δεν λειτουργούν εξίσου καλά σε όλα τα κυτταρικά συστήματα, απαιτούν γενετική τροποποίηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική συμπεριφορά της ίδιας της δομής που μελετάται.

«Το CenSpark μάς επιτρέπει να δούμε δομές που μέχρι σήμερα χάνονταν μέσα στο γενικό σήμα των μικροσωληνίσκων. Είναι σαν να συντονιζόμαστε αποκλειστικά σε ένα κανάλι, να σβήνουμε τον θόρυβο και να κρατάμε μόνο την εικόνα που μας ενδιαφέρει», σημειώνει ο Έλληνας επιστήμονας.

Το CenSpark σχεδιάστηκε για να αναγνωρίζει μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τις ειδικές διατάξεις μικροσωληνίσκων στα κεντριόλια και τις βλεφαρίδες. Η βασική ιδέα είναι απλή αλλά έξυπνη. Οι μικροσωληνίσκοι υπάρχουν σε όλο το κύτταρο, όμως δεν οργανώνονται παντού με τον ίδιο τρόπο. Στα κεντριόλια σχηματίζουν τριπλέτες, ενώ στις βλεφαρίδες και τα μαστίγια σχηματίζουν διπλέτες. Αντίθετα, το υπόλοιπο κυτταρικό δίκτυο αποτελείται κυρίως από μεμονωμένους μικροσωληνίσκους.

«Το CenSpark εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτή τη διαφορά στη γεωμετρία. Δεν αναζητά απλώς έναν μικροσωληνίσκο, αλλά μια συγκεκριμένη χωρική διάταξη, σαν ένα κλειδί που ταιριάζει μόνο σε μια πολύ συγκεκριμένη κλειδαριά», λέει ο Δρ Χατζόπουλος.

Για να το πετύχουν αυτό, οι ερευνητές σχεδίασαν το μόριο που ώστε να προσδένεται ταυτόχρονα σε δύο πολύ κοντινά σημεία πάνω στους μικροσωληνίσκους. Το ένα σημείο πρόσδεσης αντιστοιχεί στη θέση της ταξόλης, ενώ το άλλο στη θέση της peloruside A. Τα δύο τμήματα του CenSpark συνδέονται μεταξύ τους με ευέλικτους συνδέτες πολυαιθυλενογλυκόλης, οι οποίοι λειτουργούν σαν μικρές μοριακές γέφυρες. Έτσι, το μόριο «κουμπώνει» αποτελεσματικά μόνο όταν τα δύο σημεία βρίσκονται στη σωστή απόσταση και γεωμετρία, όπως συμβαίνει στις διπλέτες και τριπλέτες μικροσωληνίσκων των βλεφαρίδων και των κεντριολίων. Αυτή η διπλή πρόσδεση είναι που δίνει στο CenSpark την υψηλή επιλεκτικότητά του.

Το εργαλείο δουλεύει

Η ομάδα δοκίμασε το εργαλείο με προηγμένες απεικονιστικές τεχνικές, όπως μικροσκοπία υπερ-ανάλυσης και ζωντανή απεικόνιση κυττάρων. Η μικροσκοπία υπερ-ανάλυσης επιβεβαίωσε ότι το CenSpark σηματοδοτεί τη σωστή κυλινδρική δομή των κεντριολίων, αντί να βάφει αδιακρίτως το δίκτυο των μικροσωληνίσκων. Επιπλέον, το μόριο μπόρεσε να ανιχνεύσει ακόμη και νεοσχηματιζόμενα κεντριόλια, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μελέτη δημιουργίας αυτών των δομών εξαρχής.

«Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του CenSpark είναι ότι επιτρέπει την παρακολούθηση των κεντριολίων και των βλεφαρίδων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σήμα του μπορεί να διατηρηθεί έως και 48 ώρες, ενώ στις συνθήκες που δοκιμάστηκε δεν φάνηκε να είναι τοξικό ή να επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί ένα καλό εργαλείο απεικόνισης δεν πρέπει απλώς να φωτίζει αυτό που θέλουμε να δούμε, αλλά να μην αλλάζει και τη συμπεριφορά του», λέει ο κ. Χατζόπουλος.

Σε ανθρώπινα κύτταρα αμφιβληστροειδούς, το CenSpark-650 φώτισε με εντυπωσιακή ακρίβεια τα κεντριόλια και τις πρωτογενείς βλεφαρίδες. Έτσι, οι ερευνητές μπόρεσαν να παρακολουθήσουν όχι μόνο πού βρίσκονται αυτές οι δομές, αλλά και πώς αλλάζουν καθώς το κύτταρο εξελίσσεται στον χρόνο.

Η ομάδα με το CenSpark μελέτησε τη δυναμική δημιουργίας της πρωτογενούς βλεφαρίδας στα ανθρώπινα κύτταρα και διαπίστωσε ότι η βλεφαρίδα αναπτύσσεται αρχικά με γρήγορο ρυθμό και στη συνέχεια επιβραδύνεται μέχρι να φτάσει σε ένα σταθερό μήκος. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατανόηση των ciliopathies και η οποία μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί με τέτοια ακρίβεια σε ζωντανά κύτταρα.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν επίσης το CenSpark σε τροποποιημένα CAR-T κύτταρα, δηλαδή ανοσοκύτταρα που έχουν επαναπρογραμματιστεί ώστε να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται σε καρκινικά κύτταρα και διαπίστωσαν ότι τα κεντριόλια των CAR-T κυττάρων πολώνονται πολύ γρήγορα προς το σημείο επαφής με το καρκινικό κύτταρο. Με άλλα λόγια, το εσωτερικό «κέντρο οργάνωσης» του ανοσοκυττάρου φαίνεται να στρέφεται προς τον στόχο του, σαν το κύτταρο να ευθυγραμμίζει τον εσωτερικό του επιθετικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση του εχθρού. Η δυνατότητα παρακολούθησης αυτής της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι θεραπείες CAR-T.

Ίσως το πιο όμορφο μήνυμα αυτής της έρευνας είναι ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις της βιολογίας δεν συμβαίνουν πάντα σε μεγάλη κλίμακα. Συχνά κρύβονται σε δομές μικρότερες από το ένα χιλιοστό του χιλιοστού, εκεί όπου η ζωή οργανώνεται με ακρίβεια, συμμετρία και δυναμισμό, πολύ πριν γίνει ορατή στο ανθρώπινο μάτι.

«Με το CenSpark είναι σαν να περνάμε από μια φωτογραφία υψηλής ανάλυσης σε ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ της κυτταρικής ζωής. Και όταν μπορείς να δεις μια δομή καθαρά και σε πραγματικό χρόνο, αρχίζεις να θέτεις ερωτήματα που πριν ήταν πολύ δύσκολο να τεθούν», σημειώνει ο Δρ Χατζόπουλος.