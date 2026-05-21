Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2022, παρουσιάζουμε 10 ερωτήσεις αριθμητικού συλλογισμού τύπου EPSO, ιδανικές για υποψηφίους που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις της EPSO.

Τα Numerical Reasoning Tests αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους σταθμούς στις εξετάσεις της EPSO (European Personnel Selection Office) για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αντίθεση με τα απλά μαθηματικά, αυτές οι δοκιμασίες δεν εξετάζουν την απομνημόνευση τύπων, αλλά την ικανότητα του υποψηφίου να διαβάζει γρήγορα έναν πίνακα ή γράφημα, να εντοπίζει χρήσιμα δεδομένα και να εκτελεί στοχευμένους υπολογισμούς υπό πίεση χρόνου, συνήθως δίνονται 75 έως 90 δευτερόλεπτα ανά ερώτηση.

Στο παρακάτω τεστ χρησιμοποιούμε πραγματικά στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2022, όπως αυτά καταγράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές, διακρίνοντας τα θανατηφόρα από τα σοβαρά ατυχήματα.

Οι δέκα (10) ερωτήσεις που ακολουθούν καλύπτουν όλους τους βασικούς τύπους ερωτημάτων που συναντά κανείς στην EPSO: ποσοστιαίες μεταβολές, αναλογίες, μέσους όρους, συγκρίσεις μεταξύ ετών και προβλέψεις βάσει δεδομένων.

Η δυσκολία τους είναι μέτρια, περίπου στο 65-75% της πραγματικής εξέτασης, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για πρώτη εξάσκηση, πριν ο υποψήφιος περάσει σε πιο σύνθετα, πολυεπίπεδα σενάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δοκίμασε να τα λύσεις χωρίς αριθμομηχανή και με μέτρηση χρόνου, αυτές είναι οι συνθήκες που θα βρεις μπροστά σου στην πραγματική εξέταση.

Ερώτηση 1η

Ποια ήταν η ποσοστιαία μεταβολή (%) των θανατηφόρων ατυχημάτων από το 2015-2022;

Α. -19,6%

Β. -14,5%

Γ. -10,2%

Δ. -24,1%

Ερώτηση 2η

Σε ποιο έτος ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός σοβαρών ατυχημάτων σε σχέση με τα θανατηφόρα;

Α. 2017

Β. 2019

Γ. 2015

Δ. 2022

Ερώτηση 3η

Ποιο ήταν το συνολικό άθροισμα θανατηφόρων ατυχημάτων για τα έτη 2020 και 2021;

Α. 1.074

Β. 1.112

Γ. 1.043

Δ. 1.138

Ερώτηση 4η

Κατά πόσες μονάδες μειώθηκαν τα σοβαρά ατυχήματα από το 2015 έως το 2020;

Α. 486

Β. 412

Γ. 376

Δ. 524

Ερώτηση 5η

Αν ο μέσος όρος θανατηφόρων ατυχημάτων για τα έτη 2018-2021 είναι Χ, ποια τιμή είναι πλησιέστερη στο Χ;

Α. 608

Β. 623

Γ. 633

Δ. 618

Ερώτηση 6η

Ποιο είναι το ποσοστό (%) των σοβαρών ατυχημάτων επί του συνόλου (θανατηφόρα + σοβαρά) για το έτος 2022;

Α. 47,3%

Β. 52,7%

Γ. 48,0%

Δ. 55,1%

Ερώτηση 7η

Σε ποιο έτος παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος;

Α. 2016

Β. 2021

Γ. 2022

Δ. 2019

Ερώτηση 8η

Ποια είναι η αναλογία θανατηφόρων προς σοβαρά ατυχήματα για το έτος 2019; (στρογγυλοποιημένη στα εκατοστά)

Α. 1,22

Β. 1,21

Γ. 1,19

Δ. 1,25

Ερώτηση 9η

Αν τα θανατηφόρα ατυχήματα το 2023 μειωθούν κατά 5% σε σχέση με το 2022, ποιος αριθμός αναμένεται;

Α. 570

Β. 560

Γ. 575

Δ. 555

Ερώτηση 10η

Τα σοβαρά ατυχήματα του 2016 αντιπροσωπεύουν ποιο ποσοστό (%) των σοβαρών το 2015;

Α. 80,9%

Β.78,2%

Γ. 83,4%

Δ. 76,4%

Σωστές απαντήσεις:

Ερώτηση 1η – Ποσοστιαία μεταβολή θανατηφόρων 2015-2022

(600-746)+746Χ100=-146+746Χ100=-19,6%

Σωστή απάντηση: Α

Ερώτηση 2η – Αναζήτηση έτους με σοβαρά θανατηφόρα

Μόνο το 2015: σοβαρά 917>θανατηφόρα 746. Σε όλα τα άλλα έτη τα θανατηφόρα υπερτερούν.

Σωστή απάντηση: Γ

Ερώτηση 3η – Σύνολο θανατηφόρων 2020+2021

538+574=1.112

Σωστή απάντηση: Β

Ερώτηση 4η – Μείωση σοβαρών 2015-2020

917-431=486

Σωστή απάντηση: Α

Ερώτηση 5η – Μέσος όρος θανατηφόρων 2018-2021

(655+665+538+574)/4=2.432/4=608

Σωστή απάντηση: Α

Ερώτηση 6η – Ποσοστό σοβαρών επί συνόλου 2022

600+553=1.153

533/1153Χ100=47,96%=48,0%

Σωστή απάντηση: Γ

Ερώτηση 7η – Μεγαλύτερη ετήσια αύξηση θανατηφόρων

2016:+7

2019: +10

2021: +36 (574-538)

2022:+26

Σωστή απάντηση: Β

Ερώτηση 8η – Αναλογία θανατηφόρων/σοβαρών 2019

665/550=1,2090=1,21

Σωστή απάντηση: Β

Ερώτηση 9η – Πρόβλεψη θανατηφόρων 2023 (-5% από 2022)

600Χ0,95=570

Σωστή απάντηση: Α

Ερώτηση 10η – Σοβαρά 2016 ως % των σοβαρών 2015

742/917Χ100=80,92%

Σωστή απάντηση: Α