Τα Numerical Reasoning Tests αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους σταθμούς στις εξετάσεις της EPSO (European Personnel Selection Office) για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αντίθεση με τα απλά μαθηματικά, αυτές οι δοκιμασίες δεν εξετάζουν την απομνημόνευση τύπων, αλλά την ικανότητα του υποψηφίου να διαβάζει γρήγορα έναν πίνακα ή γράφημα, να εντοπίζει χρήσιμα δεδομένα και να εκτελεί στοχευμένους υπολογισμούς υπό πίεση χρόνου, συνήθως δίνονται 75 έως 90 δευτερόλεπτα ανά ερώτηση.
Στο παρακάτω τεστ χρησιμοποιούμε πραγματικά στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2022, όπως αυτά καταγράφηκαν από τις αρμόδιες αρχές, διακρίνοντας τα θανατηφόρα από τα σοβαρά ατυχήματα.
Οι δέκα (10) ερωτήσεις που ακολουθούν καλύπτουν όλους τους βασικούς τύπους ερωτημάτων που συναντά κανείς στην EPSO: ποσοστιαίες μεταβολές, αναλογίες, μέσους όρους, συγκρίσεις μεταξύ ετών και προβλέψεις βάσει δεδομένων.
Η δυσκολία τους είναι μέτρια, περίπου στο 65-75% της πραγματικής εξέτασης, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για πρώτη εξάσκηση, πριν ο υποψήφιος περάσει σε πιο σύνθετα, πολυεπίπεδα σενάρια.
Δοκίμασε να τα λύσεις χωρίς αριθμομηχανή και με μέτρηση χρόνου, αυτές είναι οι συνθήκες που θα βρεις μπροστά σου στην πραγματική εξέταση.
Ερώτηση 1η
Ποια ήταν η ποσοστιαία μεταβολή (%) των θανατηφόρων ατυχημάτων από το 2015-2022;
Α. -19,6%
Β. -14,5%
Γ. -10,2%
Δ. -24,1%
Ερώτηση 2η
Σε ποιο έτος ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός σοβαρών ατυχημάτων σε σχέση με τα θανατηφόρα;
Α. 2017
Β. 2019
Γ. 2015
Δ. 2022
Ερώτηση 3η
Ποιο ήταν το συνολικό άθροισμα θανατηφόρων ατυχημάτων για τα έτη 2020 και 2021;
Α. 1.074
Β. 1.112
Γ. 1.043
Δ. 1.138
Ερώτηση 4η
Κατά πόσες μονάδες μειώθηκαν τα σοβαρά ατυχήματα από το 2015 έως το 2020;
Α. 486
Β. 412
Γ. 376
Δ. 524
Ερώτηση 5η
Αν ο μέσος όρος θανατηφόρων ατυχημάτων για τα έτη 2018-2021 είναι Χ, ποια τιμή είναι πλησιέστερη στο Χ;
Α. 608
Β. 623
Γ. 633
Δ. 618
Ερώτηση 6η
Ποιο είναι το ποσοστό (%) των σοβαρών ατυχημάτων επί του συνόλου (θανατηφόρα + σοβαρά) για το έτος 2022;
Α. 47,3%
Β. 52,7%
Γ. 48,0%
Δ. 55,1%
Ερώτηση 7η
Σε ποιο έτος παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη αύξηση θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος;
Α. 2016
Β. 2021
Γ. 2022
Δ. 2019
Ερώτηση 8η
Ποια είναι η αναλογία θανατηφόρων προς σοβαρά ατυχήματα για το έτος 2019; (στρογγυλοποιημένη στα εκατοστά)
Α. 1,22
Β. 1,21
Γ. 1,19
Δ. 1,25
Ερώτηση 9η
Αν τα θανατηφόρα ατυχήματα το 2023 μειωθούν κατά 5% σε σχέση με το 2022, ποιος αριθμός αναμένεται;
Α. 570
Β. 560
Γ. 575
Δ. 555
Ερώτηση 10η
Τα σοβαρά ατυχήματα του 2016 αντιπροσωπεύουν ποιο ποσοστό (%) των σοβαρών το 2015;
Α. 80,9%
Β.78,2%
Γ. 83,4%
Δ. 76,4%
Σωστές απαντήσεις:
Ερώτηση 1η – Ποσοστιαία μεταβολή θανατηφόρων 2015-2022
(600-746)+746Χ100=-146+746Χ100=-19,6%
Σωστή απάντηση: Α
Ερώτηση 2η – Αναζήτηση έτους με σοβαρά θανατηφόρα
Μόνο το 2015: σοβαρά 917>θανατηφόρα 746. Σε όλα τα άλλα έτη τα θανατηφόρα υπερτερούν.
Σωστή απάντηση: Γ
Ερώτηση 3η – Σύνολο θανατηφόρων 2020+2021
538+574=1.112
Σωστή απάντηση: Β
Ερώτηση 4η – Μείωση σοβαρών 2015-2020
917-431=486
Σωστή απάντηση: Α
Ερώτηση 5η – Μέσος όρος θανατηφόρων 2018-2021
(655+665+538+574)/4=2.432/4=608
Σωστή απάντηση: Α
Ερώτηση 6η – Ποσοστό σοβαρών επί συνόλου 2022
600+553=1.153
533/1153Χ100=47,96%=48,0%
Σωστή απάντηση: Γ
Ερώτηση 7η – Μεγαλύτερη ετήσια αύξηση θανατηφόρων
2016:+7
2019: +10
2021: +36 (574-538)
2022:+26
Σωστή απάντηση: Β
Ερώτηση 8η – Αναλογία θανατηφόρων/σοβαρών 2019
665/550=1,2090=1,21
Σωστή απάντηση: Β
Ερώτηση 9η – Πρόβλεψη θανατηφόρων 2023 (-5% από 2022)
600Χ0,95=570
Σωστή απάντηση: Α
Ερώτηση 10η – Σοβαρά 2016 ως % των σοβαρών 2015
742/917Χ100=80,92%
Σωστή απάντηση: Α