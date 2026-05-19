Πώς να αντιμετωπίσεις το τεστ εργασιακής συμπεριφοράς του ΑΣΕΠ, ποιες δεξιότητες αναζητά ο σύγχρονος δημόσιος τομέας, ποια είναι τα συχνά λάθη και ποια τα μοτίβα στις απαντήσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο κύκλος των 76 τριάδων δηλώσεων.

Το τεστ εργασιακής συμπεριφοράς του ΑΣΕΠ δεν έχει «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις με την κλασική έννοια. Οι ερωτήσεις είναι σύμφωνα με τα 32 συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επαγγελματική απόδοση ενώ εφαρμόζεται συνήθως σε ιδιωτικές εταιρείες του εξωτερικού, και για αυτό το λόγο πολλές από τις ερωτήσεις έχουν να κάνουν με επιχειρησιακά θέματα.

Τα 32 αυτά συμπεριφορικά χαρακτηριστικά οργανώνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) σχέσεις με άλλους ανθρώπους, β) τρόπος σκέψης και γ) συναισθηματική και επαγγελματική συμπεριφορά και για αυτό το λόγο ομοιάζουν με τις 9 δεξιότητες του Ν. 4940/2022.

Ένα από τα συχνότερα λάθη των υποψηφίων σε αυτά τα τεστ προσωπικότητας είναι ότι επιλέγουν απαντήσεις που δείχνουν υπερβολικό ανταγωνισμό. Δηλώσεις που τονίζουν συνεχώς ότι κάποιος θέλει να ξεχωρίζει από τους άλλους, να κερδίζει τους συναδέλφους του ή να αποδεικνύει ότι είναι καλύτερος από όλους δημιουργούν ένα προφίλ έντονου ατομισμού. Σε περιβάλλοντα όπως ο δημόσιος τομέας, όπου η συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών και συναδέλφων είναι απαραίτητη, αυτό το χαρακτηριστικό συχνά αξιολογείται λιγότερα θετικά.

Ένα δεύτερο συνηθισμένο λάθος είναι οι απαντήσεις που δείχνουν αδιαφορία για κανόνες και διαδικασίες. Ορισμένοι υποψήφιοι θεωρούν ότι δηλώσεις που υποδηλώνουν ευελιξία ή ανεξαρτησία είναι πάντα θετικές. Ωστόσο, σε διοικητικά περιβάλλοντα όπου η τήρηση κανονισμών και διαδικασιών είναι κρίσιμη, απαντήσεις που δείχνουν ότι κάποιος παρακάμπτει εύκολα τους κανόνες ή λειτουργεί χωρίς σαφές πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσουν αρνητική εικόνα αξιοπιστίας.

Ένα ακόμη λάθος είναι η υπερβολικά επιθετική ή κυριαρχική εικόνα ηγεσίας. Δηλώσεις που δείχνουν ότι κάποιος θέλει συνεχώς να ελέγχει τους άλλους, να επιβάλλει τη γνώμη του ή να παίρνει πάντα τον ηγετικό ρόλο μπορεί να φαίνονται δυναμικές, αλλά συχνά δίνουν την εντύπωση χαμηλής συνεργατικότητας. Οι οργανισμοί συνήθως αναζητούν άτομα που μπορούν να συντονίζουν και να συνεργάζονται, όχι μόνο να επιβάλλονται.

Εξίσου προβληματικές είναι οι απαντήσεις που δείχνουν παθητικότητα ή υπερβολική συμμόρφωση. Δηλώσεις που υποδηλώνουν ότι κάποιος δεν αμφισβητεί ποτέ οδηγίες, δεν εκφράζει γνώμη ή δεν συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων δημιουργούν ένα προφίλ χαμηλής πρωτοβουλίας. Οι οργανισμοί χρειάζονται εργαζόμενους που μπορούν να σκέφτονται κριτικά και να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση διαδικασιών.

Τέλος, ένα συχνό λάθος είναι οι υπερβολικά εγωκεντρικές δηλώσεις. Απαντήσεις που παρουσιάζουν το άτομο ως πάντα καλύτερο από τους άλλους, ως εκείνον που ολοκληρώνει τα πάντα μόνος του ή ως τον πιο ικανό σε κάθε κατάσταση συχνά φαίνονται μη ρεαλιστικές. Τα τεστ προσωπικότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζουν τέτοιες ακραίες τάσεις και συνήθως προτιμούν πιο ισορροπημένες απαντήσεις που δείχνουν αυτοπεποίθηση αλλά και συνεργασία.

Στην έκδοση των 76 τριάδων δηλώσεων, κάθε απάντηση συνδέεται με συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες και δημιουργείται κάθε φορά ένα προφίλ συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε μία μεμονωμένη «σωστή» απάντηση αλλά στο συνολικό μοτίβο συμπεριφοράς που προκύπτει από όλες τις επιλογές. Ωστόσο, για θέσεις στον δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο των δεξιοτήτων που περιγράφονται στον Ν. 4940/2022, υπάρχουν ορισμένα μοτίβα απαντήσεων που θεωρούνται πιο συμβατά με το προφίλ ενός αποτελεσματικού δημοσίου υπαλλήλου.

Ένα βασικό μοτίβο είναι η έμφαση στη συνεργασία και την ομαδική εργασία. Οι δηλώσεις που δείχνουν ότι ένα άτομο ενθαρρύνει τη συνεργασία, επιδιώκει συναίνεση και υποστηρίζει τους συναδέλφους τείνουν να αξιολογούνται θετικά. Ο δημόσιος τομέας λειτουργεί μέσα από διαδικασίες, συντονισμό υπηρεσιών και συλλογική λήψη αποφάσεων, επομένως ένα προφίλ που δίνει προτεραιότητα στην ομάδα αντί στον έντονο ατομικό ανταγωνισμό θεωρείται πιο κατάλληλο.

Ένα δεύτερο σημαντικό μοτίβο είναι η υπευθυνότητα και η λογοδοσία. Δηλώσεις που δείχνουν ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη για τα λάθη του, τηρεί προθεσμίες και ολοκληρώνει τις εργασίες του με συνέπεια ενισχύουν ένα προφίλ αξιοπιστίας. Στη δημόσια διοίκηση η τήρηση διαδικασιών και η συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις είναι βασικά στοιχεία επαγγελματισμού.

Τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι η τεκμηριωμένη και αναλυτική σκέψη. Οι απαντήσεις που δείχνουν ότι το άτομο συλλέγει πληροφορίες πριν λάβει αποφάσεις, οργανώνει δεδομένα με λογικό τρόπο και αξιολογεί προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές θεωρούνται θετικές. Η διοικητική εργασία απαιτεί συχνά επεξεργασία πληροφοριών, κατανόηση διαδικασιών και λήψη αποφάσεων με βάση στοιχεία.

Εξίσου σημαντικός είναι ο προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Δηλώσεις που δίνουν έμφαση στην ανταπόκριση σε αιτήματα, στη διαχείριση παραπόνων και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δείχνουν ότι το άτομο αντιλαμβάνεται τον δημόσιο οργανισμό ως φορέα παροχής υπηρεσιών προς την κοινωνία.

Τέλος, ιδιαίτερη αξία δίνεται στην οργάνωση, την ακρίβεια και την τήρηση κανόνων. Οι δηλώσεις που δείχνουν προσοχή στη λεπτομέρεια, συστηματική εργασία και σεβασμό στις διαδικασίες ενισχύουν το προφίλ ενός αξιόπιστου διοικητικού στελέχους. Αντίθετα, απαντήσεις που δείχνουν αδιαφορία για κανόνες, υπερβολικό ανταγωνισμό ή παθητικότητα απέναντι στις αποφάσεις των άλλων συνήθως δημιουργούν λιγότερο θετική εικόνα.

Συνολικά, το πιο ισχυρό προφίλ στο τεστ είναι εκείνο που παρουσιάζει σταθερά χαρακτηριστικά συνεργασίας, υπευθυνότητας, ορθολογικής σκέψης, οργάνωσης και προσανατολισμού στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Όταν οι περισσότερες επιλογές κινούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις, το αποτέλεσμα συνήθως ευθυγραμμίζεται με το προφίλ που αναζητείται για διοικητικές θέσεις στον δημόσιο τομέα.

Ας πάμε σήμερα να δούμε και τις τελευταίες 19 ερωτήσεις των 76 τριάδων δηλώσεων, ενώ σημειώνεται ότι οι επιλεγμένες δηλώσεις αντιστοιχούν σε προσωπικές απόψεις, και όχι σε ορθές απαντήσεις.

Ερώτηση 58η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Μοιράζομαι τις γνώσεις μου με τους άλλους

Ενθαρρύνω τους ανθρώπους να συνεργάζονται ως ομάδα (επιλεγμένη)

Εξασφαλίζω τη συναίνεση των άλλων για την επίτευξη κοινών στόχων

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Μοιράζομαι τις γνώσεις μου με τους άλλους

Εξασφαλίζω τη συναίνεση των άλλων για την επίτευξη κοινών στόχων (επιλεγμένη)

Η πρώτη επιλογή δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία και στην ενεργή ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. Στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, όπου οι υπηρεσίες λειτουργούν μέσα από συντονισμό πολλών τμημάτων, η ικανότητα δημιουργίας συνεργατικού κλίματος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Η δεύτερη επιλογή συμπληρώνει αυτή τη στάση, καθώς δείχνει ικανότητα οικοδόμησης συναίνεσης και κοινής κατεύθυνσης. Μαζί παρουσιάζουν ένα προφίλ εργαζομένου που προωθεί τη συλλογική λειτουργία και αποφεύγει τον ατομισμό.

Ερώτηση 59η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Γνωρίζω τον τρόπο λειτουργίας των άλλων επιχειρησιακών μονάδων στον οργανισμό μου (επιλεγμένη)

Βρίσκω πάντα τρόπους να μειώνω τους κινδύνους κατά τη χάραξη επιχειρηματικών στρατηγικών

Μπορώ να ταξινομώ γρήγορα τα δεδομένα με λογική σειρά

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Βρίσκω πάντα τρόπους να μειώνω τους κινδύνους κατά τη χάραξη επιχειρηματικών στρατηγικών

Μπορώ να ταξινομώ γρήγορα τα δεδομένα με λογική σειρά (επιλεγμένη)

Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας διαφορετικών μονάδων μέσα σε έναν οργανισμό δείχνει διοικητική αντίληψη και ικανότητα συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών. Στον δημόσιο τομέα, όπου πολλές διαδικασίες απαιτούν συντονισμό μεταξύ διαφορετικών τμημάτων, αυτή η γνώση συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επίλυση ζητημάτων. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα οργάνωσης πληροφοριών, δεξιότητες που είναι επίσης απαραίτητες στη διοικητική εργασία.

Ερώτηση 60η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα λάθη που κάνω (επιλεγμένη)

Ενθαρρύνω τους άλλους να υιοθετήσουν νέους τρόπους εργασίας που αυξάνουν την αποδοτικότητα

Ανταποκρίνομαι άμεσα στα αιτήματα των πελατών;

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Ενθαρρύνω τους άλλους να υιοθετήσουν νέους τρόπους εργασίας που αυξάνουν την αποδοτικότητα

Ανταποκρίνομαι άμεσα στα αιτήματα των πελατών (επιλεγμένη)

Η ανάληψη ευθύνης για τα λάθη αποτελεί βασικό στοιχείο επαγγελματικής ωριμότητας και λογοδοσίας. Στη δημόσια διοίκηση η υπευθυνότητα και η διαφάνεια αποτελούν θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει την προθυμία για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, κάτι που ενισχύει την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον οργανισμό.

Ερώτηση 61η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως καταφέρνω να διατηρώ την ψυχραιμία μου ακόμα και σε αγχωτικές καταστάσεις

Συχνά αναλαμβάνω την καθοδήγηση ομάδων

Μετά από κάθε λάθος που κάνω, προβαίνω σε αλλαγές ώστε να μην τα επαναλάβω (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως καταφέρνω να διατηρώ την ψυχραιμία μου ακόμα και σε αγχωτικές καταστάσεις (επιλεγμένη)

Συχνά αναλαμβάνω την καθοδήγηση ομάδων

Η πρώτη επιλογή δείχνει διάθεση για μάθηση και συνεχή βελτίωση μέσα από την εμπειρία. Ένας εργαζόμενος που αναγνωρίζει τα λάθη του και προσαρμόζει τη συμπεριφορά του συμβάλλει στη βελτίωση των διαδικασιών του οργανισμού. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει συναισθηματική σταθερότητα και ικανότητα διαχείρισης πίεσης, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα χρήσιμα σε απαιτητικά διοικητικά περιβάλλοντα.

Ερώτηση 62η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Προσαρμόζομαι εύκολα όταν μου ζητείται να υιοθετήσω νέες προσεγγίσεις στην εργασία μου

Συνήθως οργανώνω τις πληροφορίες με μεγάλη ακρίβεια (επιλεγμένη)

Προβάλλω τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης μιας πολυπολιτισμικής ομάδας

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Προσαρμόζομαι εύκολα όταν μου ζητείται να υιοθετήσω νέες προσεγγίσεις στην εργασία μου (επιλεγμένη)

Προβάλλω τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης μιας πολυπολιτισμικής ομάδας

Η ακρίβεια και η σωστή οργάνωση πληροφοριών είναι κρίσιμες δεξιότητες για διοικητικές διαδικασίες, όπου τα δεδομένα, τα έγγραφα και οι πληροφορίες πρέπει να διαχειρίζονται με προσοχή. Η δεύτερη επιλογή δείχνει προσαρμοστικότητα σε νέους τρόπους εργασίας, χαρακτηριστικά που βοηθούν έναν οργανισμό να εξελίσσεται και να βελτιώνει τις υπηρεσίες του.

Ερώτηση 63η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Βοηθάω τους άλλους να επιλύουν διαφωνίες (επιλεγμένη)

Παρακολουθώ πολύ στενά τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα μου

Ολοκληρώνω με επιτυχία όλες τις εργασίες

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Παρακολουθώ πολύ στενά τις νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα μου (επιλεγμένη)

Ολοκληρώνω με επιτυχία όλες τις εργασίες

Η ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού κλίματος. Σε ένα οργανωτικό περιβάλλον όπου πολλοί εργαζόμενοι συνεργάζονται καθημερινά, η διαμεσολάβηση και η προώθηση της κατανόησης μεταξύ συναδέλφων αποτελεί σημαντική δεξιότητα. Η δεύτερη επιλογή δείχνει επαγγελματική εγρήγορση και διάθεση ενημέρωσης για τις εξελίξεις του τομέα.

Ερώτηση 64η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Τηρώ τις προθεσμίες (επιλεγμένη)

Εκφράζω την εκτίμησή μου όταν οι συνάδελφοι συμβάλλουν στην ομάδα

Προσπαθώ να προτείνω εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Εκφράζω την εκτίμησή μου όταν οι συνάδελφοι συμβάλλουν στην ομάδα

Προσπαθώ να προτείνω εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα (επιλεγμένη)

Η συνέπεια στην τήρηση προθεσμιών αποτελεί βασικό δείκτη επαγγελματικής αξιοπιστίας. Στον δημόσιο τομέα, όπου οι διαδικασίες συνδέονται συχνά με νομικά και διοικητικά χρονοδιαγράμματα, η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλα, η ικανότητα πρότασης πρακτικών λύσεων δείχνει ενεργή συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων.

Ερώτηση 65η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Κατανοώ εύκολα τις προφορικές πληροφορίες

Δημιουργώ πάντα ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν ευθύνες (επιλεγμένη)

Αναζητώ συχνά τρόπους για τη μείωση των δαπανών

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Κατανοώ εύκολα τις προφορικές πληροφορίες (επιλεγμένη)

Αναζητώ συχνά τρόπους για τη μείωση των δαπανών

Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνης συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ώριμης και παραγωγικής ομάδας εργασίας. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η δεύτερη επιλογή δείχνει καλή επικοινωνιακή ικανότητα και προσεκτική ακρόαση.

Ερώτηση 66η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Έχω καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου στη δουλειά

Απαντώ με λογικά επιχειρήματα στις αντιρρήσεις (επιλεγμένη)

Συνήθως φροντίζω οι συνάδελφοι να ανταμείβονται όπως τους αξίζει

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Έχω καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου στη δουλειά (επιλεγμένη)

Συνήθως φροντίζω οι συνάδελφοι να ανταμείβονται όπως τους αξίζει

Η χρήση λογικών επιχειρημάτων δείχνει τεκμηριωμένη επικοινωνία και ικανότητα διαλόγου. Σε διοικητικά περιβάλλοντα, όπου οι αποφάσεις συχνά απαιτούν αιτιολόγηση, αυτή η δεξιότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Παράλληλα, οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν στη συνεργασία και στην αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας.

Ερώτηση 67η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συγκεντρώνω πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές πριν λάβω οποιαδήποτε απόφαση (επιλεγμένη)

Δίνω απόλυτη προτεραιότητα στα παράπονα των πελατών

Ο κόσμος εμπιστεύεται πάντα όσα λέω

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Δίνω απόλυτη προτεραιότητα στα παράπονα των πελατών

Ο κόσμος εμπιστεύεται πάντα όσα λέω (επιλεγμένη)

Η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων αποτελεί βασική διοικητική δεξιότητα. Η συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών πριν από μια απόφαση δείχνει προσεκτική και υπεύθυνη στάση απέναντι στη δουλειά. Η δεύτερη επιλογή συνδέεται με την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που εμπνέει ένα άτομο στους άλλους.

Ερώτηση 68η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Θα υιοθετήσω μια νέα προσέγγιση όταν μου δοθεί η ευκαιρία

Προβάλλω τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μου μπορεί να προσφέρει στην ευρύτερη κοινότητα (επιλεγμένη)

Μπορώ να αξιολογώ με ακρίβεια τις ικανότητες των άλλων

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Θα υιοθετήσω μια νέα προσέγγιση όταν μου δοθεί η ευκαιρία (επιλεγμένη)

Μπορώ να αξιολογώ με ακρίβεια τις ικανότητες των άλλων

Η πρώτη επιλογή αναδεικνύει την κατανόηση του κοινωνικού ρόλου ενός οργανισμού. Στον δημόσιο τομέα η συμβολή στην κοινωνία αποτελεί βασική αποστολή. Η δεύτερη επιλογή δείχνει προσαρμοστικότητα και διάθεση για καινοτομία.

Ερώτηση 69η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως χρειάζομαι χρόνο να επεξεργαστώ τις νέες πληροφορίες προτού μπορέσω να τις κατανοήσω πλήρως

Συχνά ζητώ τη γνώμη άλλων ανθρώπων (επιλεγμένη)

Ποτέ δεν αμφισβητώ ότι μου λέει να κάνω κάποιος υπεύθυνος

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Συνήθως χρειάζομαι χρόνο να επεξεργαστώ τις νέες πληροφορίες προτού μπορέσω να τις κατανοήσω πλήρως (επιλεγμένη)

Ποτέ δεν αμφισβητώ ότι μου λέει να κάνω κάποιος υπεύθυνος

Η αναζήτηση της γνώμης άλλων δείχνει διάθεση συνεργασίας και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. Αυτό ενισχύει τη συλλογική σοφία της ομάδας και οδηγεί συχνά σε πιο ισορροπημένες αποφάσεις. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει αναλυτική σκέψη και προσεκτική επεξεργασία πληροφοριών.

Ερώτηση 70η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Πριν ξεκινήσω ένα έργο, καθορίζω συγκεκριμένα ορόσημα (επιλεγμένη)

Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνω τον οργανισμό μου πιο ορατό

Αναλαμβάνω επιπλέον δουλειά, ώστε να έχω πολλά να κάνω

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Χρησιμοποιώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να κάνω τον οργανισμό μου πιο ορατό (επιλεγμένη)

Αναλαμβάνω επιπλέον δουλειά, ώστε να έχω πολλά να κάνω

Ο καθορισμός οροσήμων δείχνει ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης έργων. Η ύπαρξη σαφών σταδίων βοηθά στην παρακολούθηση της προόδου και στη σωστή κατανομή των πόρων. Η δεύτερη επιλογή σχετίζεται με την επικοινωνία και την προβολή του οργανισμού προς το κοινό.

Ερώτηση 71η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία για να συμμετέχω σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες

Προσφέρω συναισθηματική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις

Παρακολουθώ τις απαιτήσεις σε πόρους για τα έργα (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία για να συμμετέχω σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες

Προσφέρω συναισθηματική υποστήριξη σε όσους αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις (επιλεγμένη)

Η παρακολούθηση των πόρων δείχνει υπευθυνότητα και διοικητική επίγνωση στη διαχείριση έργων. Στον δημόσιο τομέα η ορθολογική διαχείριση πόρων είναι κρίσιμη για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει ενσυναίσθηση και υποστήριξη προς τους συναδέλφους.

Ερώτηση 72η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Αποδίδω καλά σε εργασίες που απαιτούν επαναληπτικές ενέργειες

Λαμβάνω αποφάσεις μόνο όταν είμαι σίγουρος ότι έχω εξετάσει όλες τις πληροφορίες (επιλεγμένη)

Πάντα δίνω ανατροφοδότηση στους συναδέλφους μου με συστηματικό τρόπο

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Αποδίδω καλά σε εργασίες που απαιτούν επαναληπτικές ενέργειες

Πάντα δίνω ανατροφοδότηση στους συναδέλφους μου με συστηματικό τρόπο (επιλεγμένη)

Η προσεκτική εξέταση των πληροφοριών πριν από τη λήψη αποφάσεων δείχνει υπευθυνότητα και αναλυτική σκέψη. Στη δημόσια διοίκηση οι αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και τεκμηρίωση. Η συστηματική ανατροφοδότηση, από την άλλη πλευρά, συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας.

Ερώτηση 73η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Είμαι εξαιρετικά σχολαστικός στη δουλειά μου (επιλεγμένη)

Φροντίζω να ολοκληρώνω κάθε εργασία καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον

Έχω την ικανότητα να εμπνέω τους άλλους να εργάζονται πιο σκληρά

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Φροντίζω να ολοκληρώνω κάθε εργασία καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον

Έχω την ικανότητα να εμπνέω τους άλλους να εργάζονται πιο σκληρά (επιλεγμένη)

Η σχολαστικότητα και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε διοικητικές διαδικασίες, όπου ακόμη και μικρά λάθη μπορεί να έχουν συνέπειες. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει ηγετικά στοιχεία και ικανότητα παρακίνησης των άλλων.

Ερώτηση 74η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Πάντα ζητώ τη γνώμη άλλων ανθρώπων

Όταν αντιμετωπίζω προβλήματα με λογισμικό συνήθως προσπαθώ να τα επιλύσω μόνος μου

Επιμένω σε εργασίες που άλλοι ίσως να είχαν εγκαταλείψει (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Πάντα ζητώ τη γνώμη άλλων ανθρώπων

Όταν αντιμετωπίζω προβλήματα με λογισμικό συνήθως προσπαθώ να τα επιλύσω μόνος μου (επιλεγμένη)

Η επιμονή στην ολοκλήρωση μιας εργασίας δείχνει επαγγελματική συνέπεια και αίσθημα ευθύνης. Οι οργανισμοί χρειάζονται εργαζόμενους που δεν εγκαταλείπουν εύκολα τις προσπάθειες τους. Η δεύτερη επιλογή δείχνει αυτονομία και διάθεση επίλυσης προβλημάτων.

Ερώτηση 75η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Απαντώ με λογικά επιχειρήματα στις αντιρρήσεις

Υποστηρίζω πάντα τις πρωτοβουλίες του οργανισμού μου για την προστασία του περιβάλλοντος

Αντιμετωπίζω τα παράπονα των πελατών ως ύψιστη προτεραιότητα (επιλεγμένη)

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Απαντώ με λογικά επιχειρήματα στις αντιρρήσεις (επιλεγμένη)

Υποστηρίζω πάντα τις πρωτοβουλίες του οργανισμού μου για την προστασία του περιβάλλοντος

Η αντιμετώπιση των παραπόνων ως προτεραιότητα δείχνει έντονο προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Στον δημόσιο τομέα η ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών αποτελεί βασικό στόχο. Η δεύτερη επιλογή δείχνει ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας

Ερώτηση 76η

Ποια δήλωση σε περιγράφει καλύτερα;

Παίρνω γρήγορα αποφάσεις

Νοιώθω άνετα με νέους ανθρώπους (επιλεγμένη)

Δεν δίνω σημασία στους κανόνες

Από τις υπόλοιπες δύο δηλώσεις, ποια σε περιγράφει καλύτερα;

Παίρνω γρήγορα αποφάσεις (επιλεγμένη)

Δεν δίνω σημασία στους κανόνες

Η άνεση στην επικοινωνία με νέους ανθρώπους δείχνει κοινωνική ευχέρεια και διευκολύνει τη συνεργασία με πολίτες και συναδέλφους. Η δεύτερη επιλογή αναδεικνύει αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς απαραίτητα να υποδηλώνει ότι η απόφαση βασίζεται σε πλήρη επεξεργασία πληροφοριών.