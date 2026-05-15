Ανοιχτές θέσεις εργασίας στον Σκλαβενίτη για προσλήψεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Νέες ευκαιρίες απασχόλησης προσφέρει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, η οποία προχωρά σε προσλήψεις προσωπικού για διάφορες ειδικότητες και περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αγγελίες, η εταιρεία αναζητά προσωπικό τόσο για τεχνικές όσο και για υποστηρικτικές θέσεις, με αρκετές από αυτές να αφορούν πλήρη απασχόληση.

Μεταξύ των ειδικοτήτων που ζητούνται είναι Πολιτικός Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός Έργου, Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Έμμισθος Δικηγόρος για την περιοχή του Περιστερίου.

Παράλληλα, «τρέχουν» προσλήψεις για πωλητές, πωλήτριες και εργάτες αποθήκης στα καταστήματα της Πάρου, ενώ προσωπικό αναζητείται και για το νέο Κέντρο Παραγγελιών στα Σπάτα, όπου οι θέσεις αφορούν εργάτες αποθήκης και οδηγούς, με δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ανοιχτές θέσεις υπάρχουν επίσης για οδηγούς σε κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο και Δρυμό, καθώς και για εργάτες αποθήκης στο Κέντρο Διανομής στην Κρήτη και στο νέο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα απαιτούμενα προσόντα και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας καριέρας της εταιρείας.

Δείτε τις θέσεις ΕΔΩ.