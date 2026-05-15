Ο Σι παρέθεσε, μεταξύ άλλων, επίσημο δείπνο με ορχηστρική εκτέλεση του... «YMCA» προς τιμή του προέδρου Τραμπ, ο οποίος φρόντισε να προσκαλέσει τον Σι και τη σύζυγό του σε επίσκεψη στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώνουν τη σύνοδο κορυφής τους στο Πεκίνο με μια τελευταία συνάντηση την Παρασκευή, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να παρουσιάσουν την επίσκεψη ως «απολύτως επιτυχημένη».

Όπως σχολιάζει το CBS, οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων πραγματοποιούν διμερή συνάντηση για τσάι και φωτογράφιση «φιλίας», πριν ο Τραμπ αναχωρήσει από την Κίνα με προορισμό την Ουάσιγκτον.

Η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού προέδρου έφτασε το πρωί της Παρασκευής, τοπική ώρα, στο συγκρότημα κήπων Ζονγκνανχάι. Οι δύο πρόεδροι είχαν την Πέμπτη κεκλεισμένων των θυρών συνομιλίες διάρκειας περίπου δύο ωρών και 15 λεπτών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ζητήματα όπως το εμπόριο, το Ιράν και η Ταϊβάν. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «εξαιρετική».

Ο ανταποκριτής του Guardian στο Πεκίνο περιγράφει πως ένας άνδρας που έχει δείξει αυταρχικές τάσεις στη δική του χώρα - μεταξύ άλλων απαξιώνοντας την εκλογική διαδικασία και κατηγορώντας δημοσιογράφους για εσχάτη προδοσία - απολαμβάνει φανερά την επίσκεψή του σε ένα καθεστώς όπου η φαντασίωση του «ισχυρού άνδρα» παίρνει σάρκα και οστά. «Όχι για πρώτη φορά, ο Τραμπ συμπεριφέρθηκε πολύ καλύτερα σε ένα από τα πιο αυταρχικά καθεστώτα του κόσμου απ’ ό,τι όταν εμφανίζεται στις δημοκρατίες της Ευρώπης».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μιλώντας στο Fox News, ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως η Κίνα δεν πρόκειται να παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν, κάτι που ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «σημαντική δήλωση». Παραμένει ωστόσο αβέβαιο εάν το Πεκίνο θα τηρήσει τη δέσμευση. Ο Τραμπ πρόσθεσε επίσης ότι ο Σι επιθυμεί να συμβάλει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ για πιθανές «συγκρούσεις και ακόμη και πολεμικές αντιπαραθέσεις» εάν δεν υπάρξει «σωστή διαχείρισης» στο ζήτημα της Ταϊβάν. Η προειδοποίηση ήταν αυστηρή, ωστόσο η αμερικανική πλευρά δεν έκανε καμία αναφορά στην Ταϊβάν στην επίσημη ενημέρωση μετά τη συνάντηση. Οι δύο ηγέτες απέφυγαν επίσης να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το θέμα.

Η Ταϊβάν βρίσκεται στον πυρήνα των κινεζικών στρατηγικών συμφερόντων, καθώς το Πεκίνο δεσμεύεται να επανακτήσει τον έλεγχο του νησιού και δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την επίτευξη αυτού του στόχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του καθεστώτος της Ταϊβάν και έχουν παράσχει δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας στο νησί, διατηρώντας όμως την πολιτική της στρατηγικής ασάφειας ως προς το αν θα επέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής εισβολής.

Πηγή της περιοχής επιβεβαίωσε στην ανταποκρίτρια του CBS News ότι η Κίνα έθεσε το ζήτημα της Ταϊβάν στις συνομιλίες της Πέμπτης. Η αμερικανική πλευρά αναγνώρισε τη θέση του Πεκίνου και επανέλαβε τη θέση της Ουάσιγκτον, πριν η συζήτηση περάσει στο επόμενο θέμα. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους και όλοι έδειξαν κατανόηση για τις θέσεις των άλλων.

Οι δύο χώρες επιδιώκουν τη σταθεροποίηση των οικονομικών τους σχέσεων μετά τον περσινό εμπορικό πόλεμο, όταν οι δύο πλευρές επέβαλαν δασμούς που ξεπέρασαν το 100%. Δεν είναι σαφές αν βρίσκονται κοντά σε μια συνολική εμπορική συμφωνία, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για κινεζικές δεσμεύσεις αγοράς αμερικανικών προϊόντων, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στα κινεζικά σπάνια μέταλλα. Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει αεροσκάφη της Boeing και αμερικανική σόγια.

Υπενθυμίζεται πως στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης κορυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες: Ο Έλον Μασκ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «θαυμάσιες», σημειώνοντας ότι επιτεύχθηκαν «πολλά καλά πράγματα», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, απάντησε στους δημοσιογράφους με σήμα επιδοκιμασίας.

Ο Τραμπ δεν αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, αν και δεν αποκλείεται να δεχθεί ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής.