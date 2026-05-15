Οι αριθμητικές συλλογισμοί είναι από τα πιο συχνά θέματα στις εξετάσεις ΑΣΕΠ και απαιτούν συστηματική προσέγγιση. Με τη σωστή στρατηγική, τα κατάλληλα μοτίβα και αρκετή εξάσκηση, μπορείς να τις λύνεις γρήγορα και με σιγουριά.

Οι αριθμητικές ακολουθίες αλλιώς number series που αποτελούν όπως βλέπετε και στο χαρακτηριστικό παράδειγμα της γραπτής δοκιμασίας των δασοπόνων ΤΕ το 2024, μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ, με τη σωστή προσέγγιση μπορούν να γίνουν από τις πιο εύκολες ασκήσεις για να κερδίσεις βαθμούς.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να βρούμε ποιος αριθμός συμπληρώνει ορθά τη σειρά και αντικαθιστά το ερωτηματικό (?), το οποίο, σε αυτήν την περίπτωση, βρίσκεται στο τέλος της σειράς. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των προηγούμενων αριθμών θεωρώντας τη σειρά και τα αριστερά προς τα δεξιά: 10, 20, 25, 50, 55, ?. Μελετώντας αυτήν την ακόλουθα αριθμών καταλαβαίνουμε ότι οι αριθμοί αλλάζουν σύμφωνα με το εξής μοτίβο: 10Χ2=20+5=25Χ2=50+5=55Χ2=110. Άρα η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται δέκα (10) ασκήσεις αριθμητικού συλλογισμού όπως ακριβώς είναι και στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τη δική σας εξοικείωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Κοιτάω τις διαφορές μεταξύ διαδοχικών όρων: 6-3=3, 9-6=3, 12-9=3, 15-12=3. Άρα, 15+3=18. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Κοιτάω τους λόγους μεταξύ διαδοχικών όρων: 4/2=2, 8/4=2, 16/8=2, 32/16=2. Ο λόγος είναι σταθερά Χ2 οπότε πρόκειται για γεωμετρική πρόοδο με q=2. Άρα, 32Χ2=64. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Υπολογίζω τις διαφορές μεταξύ διαδοχικών όρων: 90-100=-10, 80-90=-10, 70-80=-10, 60-70=-10. Η διαφορά είναι παντού η ίδια, αναγνωρίζω αριθμητική πρόοδο με δ=-10. Εφαρμόζω το μοτίβο στον επόμενο όρο: 60 + (-10)=50. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Υπολογίζω τις διαφορές: 3-1=2, 7-3=4, 15-7=8, 31-15=16. Οι διαφορές διπλασιάζονται: 2, 4, 8, 16 οπότε η επόμενη διαφορά είναι 32. Άρα, 31+32=63. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Ε.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Κοιτάω αν υπάρχει διπλό μοτίβο, χωρίζω σε ζεύγη: 5-10, 8-16, 14-?. Παρατηρώ τις διαδοχικές πράξεις: 5Χ2=10, 10-2=8, 8Χ2=16, 16-2=14. Το μοτίβο είναι εναλλάξ Χ2 και -2. Ο τελευταίος γνωστός όρος (14) ακολουθείται από Χ2 ως εξής: 14Χ2=28. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Αναγνωρίζω τους αριθμούς: 1=1^2, 4=2^2, 9=3^2, 16=4^2, 25=5^2. Επόμενος όρος είναι 6^2=36. Άρα, η σωστή απάντηση είναι η επιλογή 36.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Υπολογίζω τις διαφορές: 6-3=3, 11-6=5, 18-11=7, 27-18=9. Οι διαφορές είναι: 3, 5, 7, 9 οι οποίες αυξάνονται κατά +2 κάθε φορά. Η επόμενη διαφορά θα είναι 9+2=11. Άρα, 27+11=38. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Κοιτάω τους λόγου διαδοχικών όρων: 2/1=Χ2, 6/2=Χ3, 24/6=Χ, 120/24=Χ5. Ο λόγος αυξάνεται κατά +1 κάθε φορά οπότε ο επόμενος είναι Χ6. Άρα 120 Χ 6 = 720. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Υπολογίζω τις διαφορές: 5-3=2, 9-5=4, 17-9=8, 33-17=16. Οι διαφορές διπλασιάζονται: 2, 4, 8, 16, άρα η επόμενη είναι 32. Έτσι, 33+32=65. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Γ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η σειρά φαίνεται ακανόνιστη, χωρίζω σε δύο υποσειρές. Μονές θέσεις (1η, 3η, 5η ): 1-4-9 έχουμε τετράγωνα: 1^2, 2^2, 3^2. Ζυγές θέσεις (2η, 4η, 6η ): 8-27-?, έχουμε κύβους: 2^3, 3^3, 4^3. Οπότε η 6η θέση ανήκει στις ζυγές σειρές και η σωστή απάντηση είναι 64=4^3. Η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Δ.