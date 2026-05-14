Eurovision 2026: Η μεγάλη ώρα της Κύπρου – Live ο Β’ Ημιτελικός

Φωτογραφία: ΑΡ
Ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026 είναι γεγονός. Μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό! Ποιες είναι οι χώρες που ξεχωρίζουν; Όλες οι εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.

Η αυλαία για τη Eurovision 2026 άνοιξε στη Βιένν, με τον Α’ Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ τώρα το stage είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις υποψήφιες χώρες που θα διαγωνιστούν στο Β’ Ημιτελικό.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενος της Τρίτης βρέθηκε και ο Akylas, ο οποίος ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή με σκοπό να χαρίσει ένα απολαυστικό θέαμα στο κοινό και τις κριτικές επιτροπές, διεκδικώντας και επίσημα το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου κάτι που πήρε με το... σπαθί του.

Akylas: «Γεννήθηκα ως ένα queer αγόρι με πολύ bullying, μου έλεγαν ν’ αλλάξω καριέρα»

Ferto Promo Tour: Το ταξίδι του Akyla μέχρι τη Eurovision στην τηλεόραση – Η ώρα προβολής

Eurovision 2026: Στη Βιέννη οι Lordi – Τα «τέρατα» που κέρδισαν το 2006

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, στη σκηνή ανεβαίνει η Κύπρος και η εντυπωσιακή Antigoni με το τραγούδι «Jalla» που διαγωνίζεται όγδοη σε σειρά.

Στη σκηνή ανεβαίνουν απόψε με σειρά προτεραιότητας οι ακόλουθες χώρες:

• Bulgaria: DARA - Bangaranga

• Azerbaijan: JIVA - Just Go

• Romania: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

• Luxembourg: Eva Marija - Mother Nature

• Czechia: Daniel Zizka - CROSSROADS

• France: Monroe - Regarde !

• Armenia: SIMÓN - Paloma Rumba

• Switzerland: Veronica Fusaro - Alice

• Cyprus: Antigoni - JALLA

• Austria: COSMÓ - Tanzschein

• Latvia: Atvara - Ēnā

• Denmark: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

• Australia: Delta Goodrem - Eclipse

• Ukraine: LELÉKA - Ridnym

• United Kingdom: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

• Albania: Alis - Nân

• Malta: AIDAN - Bella

• Norway: JONAS LOVV - YA YA YA


LIVE

  • Ξεκίνησε το Eurovision Night στην ΕΡΤ με Μαγγίρα, Βρανά και Μαρίνο

    21:00:44

    Και στον Β’ Ημιτελικό η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος, είναι εδώ για να μεταφέρουν όλο το παρασκήνιο από την Βιέννη. Η έναρξη με «Jalla» και Antigoni.

  • Το μεγάλο «ευχαριστώ» του Akyla – Η ανάρτησή του

    20:59:34

  • Η εμφάνιση της Antigoni στο τιρκουάζ χαλί

    20:53:55

  • Έσπασε ρεκόρ η live εμφάνιση του Akyla – Περισσότερες από 1.000.000 προβολές

    20:50:39

    Η live εμφάνιση του Akyla ξεπέρασε τις 1.000.000 προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες από την επίσημη κυκλοφορία της. Το μήνυμά του.

  • Όταν η Antigoni τραγούδησε το «JALLA» στο Eurofan House

    20:47:56

    «Πανικό» προκάλεσε η Antigoni όταν τραγούδησε το «JALLA» στο, γεμάτο από κόσμο, Eurofan House.

  • Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Akyla στο Eurofan House

    20:43:58

    Ο Akylas έδωσε το «παρών» στο event του wiwibloggs όπου συνάντησε θαυμαστές και παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

  • Με θλάση στην πλάτη ο Akylas - Πώς τραυματίστηκε

    20:39:57

    Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, ωστόσο υπέστη θλάση στην πλάτη γεγονός που τον κρατά προσωρινά έξω από τις δραστηριότητές του και τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

    Ο Akylas έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι μέχρι την ημέρα του τελικού θα έχει επανέλθει, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν επηρεάζει την τελική του εμφάνιση, ενώ ο τραυματισμός προέκυψε λόγω του ενθουσιασμού του.

    Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

  • Στιγμιότυπα από το Jury Show της Antigoni για τον Β' Ημιτελικό

    20:35:50

  • Η συγκινητική κίνηση του Akyla στο δίδυμο της Φινλανδίας

    20:33:25

    Η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι τα δύο πιο «δυνατά» φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

    Ο Akylas, το βράδυ του Α’ Ημιτελικού άκουσε πρώτος ότι κέρδισε την πρόκριση για τον Τελικό με το δίδυμο της Φινλανδίας να ακολουθεί.

    Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά του, γύρισε στην ομάδα των Φινλανδών χαρίζοντάς τους μία θερμή αγκαλιά.

  • Η Antigoni απαντά σε «κρίσιμες» ερωτήσεις

    20:28:29

  • Η συνέντευξη του Akyla λίγες ώρες μετά την πρόκριση στον Τελικό

    20:26:05

    Μία αποκαλυπτική και άκρως συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε ο Akylas στο blog Wiwibloggs λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη σκηνή της Βιέννης.

    Ο 27χρονος καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στάθηκε σε θέματα που αφορούν την προσωπική του ζωή αλλά και την επιθυμία του να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει μουσικός.

    Παράλληλα, μίλησε για το τραγούδι του, «Ferto», εστιάζοντας στην έντονη συγκίνηση της μητέρας του όταν το άκουσε πρώτη φορά.

    Δείτε όλο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

  • Όταν ο Akylas και η Antigoni «πάντρεψαν» το «Jalla» με το «Ferto»

    20:23:27

  • Το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ της Antigoni για το «Jalla»

    20:18:44

  • Ολόκληρη η εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό

    20:15:56

    Πρώτος προκρίθηκε ο Akylas στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Στο δρόμο για τον μεγάλο τελικό…

  • Οι Lordi, τα θρυλικά «τέρατα» στη Βιέννη

    20:11:34

    Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από όταν τα θρυλικά «τέρατα», ανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision στην Αθήνα το 2006 εκπροσωπώντας την Φινλανδία.

    Το φινλανδικό heavy metal συγκρότημα, Lordi, έφτασε στη Βιέννη και σήμερα αποκάλυψαν στη «Super Κατερίνα» ότι αν η Ελλάδα φέτος το «σηκώσει» θα επιστρέψουν με χαρά για μία εμφάνιση στην Αθήνα.

    Το heavy metal συγκρότημα αναμένεται να κάνει μία νοσταλγική εμφάνιση στη σκηνή του τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου.

  • Όλες οι εμφανίσεις του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026

    20:08:47

    Αυτά είναι τα τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα ζωντανά από τη σκηνή της Βιέννης.

  • Στιγμιότυπα από την δεύτερη πρόβα της Antigoni

    20:06:12

  • Το τρέιλερ από την ταινία Ferto Promo Tour του Akyla

    20:03:33

    Το Ferto Promo Tour, έρχεται το Σάββατο 16 Μαΐου στις 20:00 στην ΕΡΤ1, για να βάλει την Ελλάδα στους ρυθμούς του Akyla, λίγο πριν την σκηνή του τελικού στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

    Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.

  • Οι χώρες που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026

    20:01:33

    Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026 άνοιξε την αυλαία της και επιφύλασσε εκπλήξεις στο κοινό και τους Eurofans.

    Στη σκηνή ανέβηκαν - με τη σειρά που ακολουθεί - οι χώρες με σκοπό να διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για τον Τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία και Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία και Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.

    Από αυτές, η Γερμανία και η Ιταλία, πέρασαν κατευθείαν στον τελικό, ωστόσο συνέχισαν να έχουν το δικαίωμα ψήφου.

    Οι χώρες που προκρίθηκαν: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

COSMOTE TELEKOM: Με «οδηγό» την τεχνολογία συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με το ευρύ κοινό

H Αθήνα παίζει σε ρυθμούς NBA: Επιστρέφει το 3on3 Road to Glory της Novibet

Υπάρχει τρόπος να συνδυάζεις δουλειά και χαλάρωση χωρίς συμβιβασμούς;

Παρέμβαση Καραμανλή την παραμονή του Συνεδρίου με πλατφόρμα για τα γεωπολιτικά

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Παράνομη μηνιαία προμήθεια με δικαστική απόφαση

Πανελλήνιες 2026: Οι βαθμοί και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής «εξοντώνουν» την GEN Z

Ακρίβεια και αβεβαιότητα «γονατίζουν» τα νοικοκυριά - Τι καταγράφουν νέες έρευνες

Ήρθε η ώρα του Σωκράτη Φάμελλου: Με τον Τσίπρα ή με μικρό ΣΥΡΙΖΑ;

Φρούτα και λαχανικά: Πότε να επιλέγετε βιολογικά και πότε όχι – Γεωπόνος απαντά

Ένα κοινό παυσίπονο βλάπτει το συκώτι πιο γρήγορα από το αλκοόλ

Πόσος καφές την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας κατά 35% - Νέα μελέτη

ΕΟΠΥΥ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με εικονικές φυσικοθεραπείες - Συνελήφθησαν 3 άτομα για απάτη 264.000 ευρώ

Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών

Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο

«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις

