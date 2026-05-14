Eurovision 2026: Η μεγάλη ώρα της Κύπρου – Live ο Β’ Ημιτελικός

Η αυλαία για τη Eurovision 2026 άνοιξε στη Βιένν, με τον Α’ Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ τώρα το stage είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις υποψήφιες χώρες που θα διαγωνιστούν στο Β’ Ημιτελικό.
Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενος της Τρίτης βρέθηκε και ο Akylas, ο οποίος ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή με σκοπό να χαρίσει ένα απολαυστικό θέαμα στο κοινό και τις κριτικές επιτροπές, διεκδικώντας και επίσημα το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου κάτι που πήρε με το... σπαθί του.
Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, στη σκηνή ανεβαίνει η Κύπρος και η εντυπωσιακή Antigoni με το τραγούδι «Jalla» που διαγωνίζεται όγδοη σε σειρά.
Στη σκηνή ανεβαίνουν απόψε με σειρά προτεραιότητας οι ακόλουθες χώρες:
• Bulgaria: DARA - Bangaranga
• Azerbaijan: JIVA - Just Go
• Romania: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
• Luxembourg: Eva Marija - Mother Nature
• Czechia: Daniel Zizka - CROSSROADS
• France: Monroe - Regarde !
• Armenia: SIMÓN - Paloma Rumba
• Switzerland: Veronica Fusaro - Alice
• Cyprus: Antigoni - JALLA
• Austria: COSMÓ - Tanzschein
• Latvia: Atvara - Ēnā
• Denmark: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
• Australia: Delta Goodrem - Eclipse
• Ukraine: LELÉKA - Ridnym
• United Kingdom: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
• Albania: Alis - Nân
• Malta: AIDAN - Bella
• Norway: JONAS LOVV - YA YA YA
Ξεκίνησε το Eurovision Night στην ΕΡΤ με Μαγγίρα, Βρανά και Μαρίνο21:00:44
Και στον Β’ Ημιτελικό η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Μιχάλης Μαρίνος, είναι εδώ για να μεταφέρουν όλο το παρασκήνιο από την Βιέννη. Η έναρξη με «Jalla» και Antigoni.
Το μεγάλο «ευχαριστώ» του Akyla – Η ανάρτησή του20:59:34
Η εμφάνιση της Antigoni στο τιρκουάζ χαλί20:53:55
Έσπασε ρεκόρ η live εμφάνιση του Akyla – Περισσότερες από 1.000.000 προβολές20:50:39
Η live εμφάνιση του Akyla ξεπέρασε τις 1.000.000 προβολές μέσα σε μόλις 24 ώρες από την επίσημη κυκλοφορία της. Το μήνυμά του.
Όταν η Antigoni τραγούδησε το «JALLA» στο Eurofan House20:47:56
«Πανικό» προκάλεσε η Antigoni όταν τραγούδησε το «JALLA» στο, γεμάτο από κόσμο, Eurofan House.
Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Akyla στο Eurofan House20:43:58
Ο Akylas έδωσε το «παρών» στο event του wiwibloggs όπου συνάντησε θαυμαστές και παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.
Με θλάση στην πλάτη ο Akylas - Πώς τραυματίστηκε20:39:57
Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, ωστόσο υπέστη θλάση στην πλάτη γεγονός που τον κρατά προσωρινά έξω από τις δραστηριότητές του και τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
Ο Akylas έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι μέχρι την ημέρα του τελικού θα έχει επανέλθει, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν επηρεάζει την τελική του εμφάνιση, ενώ ο τραυματισμός προέκυψε λόγω του ενθουσιασμού του.
Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Στιγμιότυπα από το Jury Show της Antigoni για τον Β' Ημιτελικό20:35:50
Η συγκινητική κίνηση του Akyla στο δίδυμο της Φινλανδίας20:33:25
Η Ελλάδα και η Φινλανδία είναι τα δύο πιο «δυνατά» φαβορί του φετινού διαγωνισμού.
Ο Akylas, το βράδυ του Α’ Ημιτελικού άκουσε πρώτος ότι κέρδισε την πρόκριση για τον Τελικό με το δίδυμο της Φινλανδίας να ακολουθεί.
Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, μη μπορώντας να κρύψει τη χαρά του, γύρισε στην ομάδα των Φινλανδών χαρίζοντάς τους μία θερμή αγκαλιά.
Η Antigoni απαντά σε «κρίσιμες» ερωτήσεις20:28:29
Η συνέντευξη του Akyla λίγες ώρες μετά την πρόκριση στον Τελικό20:26:05
Μία αποκαλυπτική και άκρως συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε ο Akylas στο blog Wiwibloggs λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη σκηνή της Βιέννης.
Ο 27χρονος καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στάθηκε σε θέματα που αφορούν την προσωπική του ζωή αλλά και την επιθυμία του να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει μουσικός.
Παράλληλα, μίλησε για το τραγούδι του, «Ferto», εστιάζοντας στην έντονη συγκίνηση της μητέρας του όταν το άκουσε πρώτη φορά.
Δείτε όλο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Όταν ο Akylas και η Antigoni «πάντρεψαν» το «Jalla» με το «Ferto»20:23:27
Το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ της Antigoni για το «Jalla»20:18:44
Ολόκληρη η εμφάνιση του Akyla στον Α’ Ημιτελικό20:15:56
Πρώτος προκρίθηκε ο Akylas στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Στο δρόμο για τον μεγάλο τελικό…
Οι Lordi, τα θρυλικά «τέρατα» στη Βιέννη20:11:34
Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από όταν τα θρυλικά «τέρατα», ανέβηκαν στη σκηνή της Eurovision στην Αθήνα το 2006 εκπροσωπώντας την Φινλανδία.
Το φινλανδικό heavy metal συγκρότημα, Lordi, έφτασε στη Βιέννη και σήμερα αποκάλυψαν στη «Super Κατερίνα» ότι αν η Ελλάδα φέτος το «σηκώσει» θα επιστρέψουν με χαρά για μία εμφάνιση στην Αθήνα.
Το heavy metal συγκρότημα αναμένεται να κάνει μία νοσταλγική εμφάνιση στη σκηνή του τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου.
Όλες οι εμφανίσεις του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 202620:08:47
Αυτά είναι τα τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα ζωντανά από τη σκηνή της Βιέννης.
Στιγμιότυπα από την δεύτερη πρόβα της Antigoni20:06:12
Το τρέιλερ από την ταινία Ferto Promo Tour του Akyla20:03:33
Το Ferto Promo Tour, έρχεται το Σάββατο 16 Μαΐου στις 20:00 στην ΕΡΤ1, για να βάλει την Ελλάδα στους ρυθμούς του Akyla, λίγο πριν την σκηνή του τελικού στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.
Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ ΕΔΩ.
Οι χώρες που προκρίθηκαν στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 202620:01:33
Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, η Eurovision 2026 άνοιξε την αυλαία της και επιφύλασσε εκπλήξεις στο κοινό και τους Eurofans.
Στη σκηνή ανέβηκαν - με τη σειρά που ακολουθεί - οι χώρες με σκοπό να διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για τον Τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία και Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία και Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.
Από αυτές, η Γερμανία και η Ιταλία, πέρασαν κατευθείαν στον τελικό, ωστόσο συνέχισαν να έχουν το δικαίωμα ψήφου.
Οι χώρες που προκρίθηκαν: Ελλάδα, Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.