Eurovision 2026: Η μεγάλη ώρα της Κύπρου – Live ο Β’ Ημιτελικός

Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Β' Ημιτελικός της Eurovision 2026 είναι γεγονός. Μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό! Ποιες είναι οι χώρες που ξεχωρίζουν; Όλες οι εξελίξεις μέσα από την live blogging πλατφόρμα του Dnews.

Η αυλαία για τη Eurovision 2026 άνοιξε στη Βιένν, με τον Α’ Ημιτελικό που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ τώρα το stage είναι έτοιμο να υποδεχθεί τις υποψήφιες χώρες που θα διαγωνιστούν στο Β’ Ημιτελικό.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενος της Τρίτης βρέθηκε και ο Akylas, ο οποίος ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή με σκοπό να χαρίσει ένα απολαυστικό θέαμα στο κοινό και τις κριτικές επιτροπές, διεκδικώντας και επίσημα το χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου κάτι που πήρε με το... σπαθί του.

{https://www.instagram.com/p/DYQCCATCPj3/?hl=el}

Σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, στη σκηνή ανεβαίνει η Κύπρος και η εντυπωσιακή Antigoni με το τραγούδι «Jalla» που διαγωνίζεται όγδοη σε σειρά.

Στη σκηνή ανεβαίνουν απόψε με σειρά προτεραιότητας οι ακόλουθες χώρες:

• Bulgaria: DARA - Bangaranga

• Azerbaijan: JIVA - Just Go

• Romania: Alexandra Căpitănescu - Choke Me

• Luxembourg: Eva Marija - Mother Nature

• Czechia: Daniel Zizka - CROSSROADS

• France: Monroe - Regarde !

{https://www.instagram.com/p/DWoziMZAmEI/?hl=el&img_index=1}

• Armenia: SIMÓN - Paloma Rumba

• Switzerland: Veronica Fusaro - Alice

• Cyprus: Antigoni - JALLA

• Austria: COSMÓ - Tanzschein

{https://www.youtube.com/watch?v=jP-WZ0w3u70}

• Latvia: Atvara - Ēnā

• Denmark: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

• Australia: Delta Goodrem - Eclipse

• Ukraine: LELÉKA - Ridnym

• United Kingdom: LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

{https://www.instagram.com/p/DVzIfhXAmuC/?hl=el}

• Albania: Alis - Nân

• Malta: AIDAN - Bella

• Norway: JONAS LOVV - YA YA YA

LIVE