Τραυματίστηκε ο Akylas λίγο πριν από το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Akylas λίγες ώρες μετά από την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision 2026, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, αποκάλυψε ότι είχε ένα ατύχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ελλάδας σε εκδήλωση των Wiwibloggs, τραυματίστηκε στην πλάτη από τον ενθουσιασμό του, αμέσως μόλις έμαθε ότι προκρίθηκε στον τελικό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, ωστόσο υπέστη θλάση στην πλάτη γεγονός που τον κρατά προσωρινά έξω από τις δραστηριότητές του και τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο 27χρονος καλλιτέχνης, έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι μέχρι την ημέρα του τελικού θα έχει επανέλθει, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν επηρεάζει την τελική του εμφάνιση.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην πραγματικότητα ήμουν τόσο χαρούμενος που αμέσως άρχισα να χοροπηδάω και να χορεύω γύρω – γύρω. Έτσι είχα έναν μικρό τραυματισμό και τράβηξα έναν μυ στην πλάτη. Μην ανησυχείτε θα είμαι μία χαρά μέχρι τον τελικό!».