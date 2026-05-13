Η εκπρόσωπος της Σουηδίας για τη Eurovision 2026 μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

Η Σουηδία είναι μία από τις χώρες που κατάφερε να ξεχωρίσει στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 και να κερδίσει το εισιτήριο για τον τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη.

Η ερμηνεύτρια, Felicia, κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο με τις φωνητικές τις ικανότητες, όσο και με τη σκηνική της παρουσία, ωστόσο προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι δεν αποχωρίζεται τη μάσκα της.

Το βράδυ του Α’ Ημιτελικού, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου που ανέλαβαν – για 10η χρονιά – την παρουσίαση, εξήγησαν ότι η επιλογή της βασίζεται στο γεγονός ότι δυσκολεύεται με την αναγνωρισιμότητα.

Η ίδια, μίλησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα», όπου αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους επιλέγει να φορά μάσκα στη σκηνή και κάτω από αυτή.

Μιλώντας αρχικά για τα συναισθήματά της που συμμετέχει στον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού ανέφερε: «Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο που εκπροσωπώ την Σουηδία. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Ήταν πραγματικά η πρώτη φορά που ένιωσα ο εαυτός μου γιατί ο μοναδικός μου στόχος στον εθνικό τελικό ήταν να πάω καλύτερα από πριν. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κέρδισα. Είναι τρελό, είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι η Felicia, εκπροσωπούσε την Σουηδία και το 2020, κατακτώντας το ρόλο του «φαβορί» ωστόσο ο διαγωνισμός εκείνη την χρονιά δεν είχε πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας.

Στο ερώτημα σχετικά με την επιλογή της να φορά τη μάσκα ανέφερε: «Έχω αυτή τη ροζ μπαλακλάβα εδώ και 4 – 5χρόνια, οπότε ουσιαστικά μου αρέσει αυτό το στιλ εδώ και αρκετό καιρό. Και δεν νιώθω άνετα να δείχνω το πρόσωπό μου, γιατί δυσκολεύομαι πολύ με την ψυχική μου υγεία και δέχτηκα πολύ μίσος για το σώμα μου όταν δεν έδειχνα το πρόσωπό μου. Αλλά δουλεύω πάνω σε αυτό ώστε να νιώσω άνετα να το δείχνω…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dihgdrjtft9l?integrationId=40599y14juihe6ly}