Δείτε τα αποτελέσματα εισαγωγής - Πότε ενεργοποιούνται οι επιλαχόντες και τι συμβαίνει σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και τα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 έφεραν χαμόγελα στους επιτυχόντες που τις τελευταίες μέρες καρδιοχτυπούσαν να μάθουν σε ποια σχολική μονάδα θα φοιτούν από τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων «έκλεισε» ένας κύκλος για τους μαθητές που συμμετείχαν στην εξεταστική διαδικασία που προσέλκυσε και φέτος τεράστιο ενδιαφέρον. Συνολικά, 3.450 μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις για μία από τις 1.786 διαθέσιμες θέσεις στα 20 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2026. Ο αριθμός των συμμετοχών αποτυπώνει τη δυναμική που αναπτύσσει σταδιακά ο θεσμός, ήδη από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του. Αντίστοιχα για τα Πρότυπα Σχολεία 8.106 υποψήφιοι διεκδίκησαν 1.809 θέσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία αποτελούν ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας με δωρεάν φοίτηση. Στόχος της δημιουργίας τους είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Με την προσθήκη οκτώ νέων σχολικών μονάδων από τον Σεπτέμβριο του 2026, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. διαμορφώνουν πλέον μια κοινότητα 20 Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων σε όλη τη χώρα. Τα πρώτα δώδεκα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, ενώ το δίκτυο διευρύνεται πλέον με νέα σχολεία στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο.

Ωνάσεια και Πρότυπα Σχολεία: Πού θα δείτε τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων λαμβάνουν ενημέρωση με email για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην πλατφόρμα των αιτήσεων και στην συνέχεια έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα με είσοδό τους στην εν λόγω αίτηση, με χρήση των κωδικών Τaxisnet του ατόμου που την υπέβαλε, στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es. Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Η επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: Η διαδικασία εγγραφών

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφών και κάλυψης των θέσεων, καθώς και η ενεργοποίηση των επιλαχόντων σε περίπτωση που κάποιοι επιτυχόντες δεν αποδεχθούν τη θέση τους.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/), της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. (https://dedimos.minedu.gov.gr/) ή από τις ιστοσελίδες των σχολείων επιτυχίας.



Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων που επιθυμούν να δουν τα απαντητικά φύλλα των παιδιών τους έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Η αίτηση επίδειξης υποβάλλεται από τους γονείς και κηδεμόνες σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί εντός ημερών από το αρμόδιο Υπουργείο, προς το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

Τα στοιχεία του αιτούντα

Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

Τα σχολεία επιλογής

Τον κωδικό συμμετοχής και τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου

Το εξεταστικό κέντρο

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από:

Θεώρηση γνησίου υπογραφής από και τους δύο γονείς/κηδεμόνες, ή

Ξεχωριστή υποβολή από τον κάθε γονέα με ψηφιακή υπογραφή μέσω gov.gr.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτούντες θα λάβουν ενημερωτικό email για την ημερομηνία και τον τόπο επίδειξης. Η διαδικασία θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Επί της διαδικασίας ελέγχου των γραπτών του υποψηφίου από τους γονείς σημειώνεται από πλευράς Υπουργείου ότι η επίδειξη αφορά μόνο φωτοτυπίες των απαντητικών φύλλων, δεν επιτρέπεται η λήψη εικόνας ή αντιγράφων και δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.